Elon Musk’ın yeni planı Almanları kızdırdı

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu Elekrikli otomobil devi Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurduğu fabrikayı genişletmek için harekete geçti. Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikası projesine Almanlar'dan tepki var.

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Elektrikli araç üretici Tesla, Avrupa’nın en büyük otomobil fabrikası için harekete geçti. Almanya’daki yerel otoritelerden izin isteyen firmaya, Berlin yakınlarındaki fabrikanın çevresinde oturanlar tepkili…

Tesla, genişlemeye ilişkin endişeleri gidermek için bir soru-cevap oturumu düzenledikten sonra, fabrikada yapmayı planladığı değişiklik listesini de kamu otoriterleriyle paylaştı.

Berlin’deki fabrikanın kapasitesini yıllık 1 milyon araca ve 100 gigavat saatlik pil üretimini iki katına çıkarmak istiyor. Tesla istediği değişiklikleri yapabilirse, Volkswagen’in Wolfsburg merkezinde ürettiği yıllık 800 bin araçdan daha fazla araç üretebilecek. Hali hazırda Tesla’nın Berlin’deki fabrikası haftada yaklaşık 5 bin araç üretiliyor.

Tesla, ayrıca, batarya hücresi test laboratuvarı, su geri dönüşümü, pres atölyesi ve boyahane gibi mevcut tesislerin genişletilmesi, malzeme depolama tesisi gibi yeni unsurların inşa edilmesini planlanıyor.

2024 yılının ilk yarısına kadar değişimi tamamlamak isteyen Tesla’ya olan tepkiler sürecin uzamasına yol açacak gibi görünüyor.

Çevresel etki ve su kullanımıyla ilgili olarak itirazı bulunan yerel halkın Eylül ayına kadar başvuruda bulunma hakkı var. Tesla, genişleme için herhangi bir ek su kapasitesi kullanmamayı , bunun yerine kullanma lisansına sahip olduğu 1,4 milyon metreküp suyu geri dönüştürmeyi taahhüt etti.