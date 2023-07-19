Hintli şirket dev yatırım için İngiltere’yi seçti

Hint kökenli Rishi Sunak'ın başbakan olduğu İngiltere Hindistan'dan dev bir yatırım çekti. Tata Group Hindistan dışındaki ilk pil fabrikası yatırımını İngiltere'ye yapacak.

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Hindistan’ın Tata Group şirketi, Jaguar Land Rover fabrikalarına tedarik sağlamak üzere İngiltere’de bir elektrikli araç pil fabrikası inşa edecek.

Hükümet ve Tata tarafından duyurulan plana göre, şirket İngiltere’de 4 milyar sterlinlik (5 milyar dolar) bir yatırımla, Hindistan dışındaki ilk pil fabrikasını kuracak. Bu yatırımla 4 bin kişiye kadar iş imkanı sağlamak isteyen firma başlangıçta 40 gigavat saatlik bir üretim gerçekleştirilecek.

İngiltere Başbakan Rishi Sunak ve hükümet üyeleri firmanın İspanya yerine İngiltere’yi tercih etmesi için ne kadarlık bir finansal destek sözü verildiğini açıklamadı.

BBC’ye göre, hükümet, Tata’ya yatırım için yüz milyonlarca sterlinlik destek verilecek.

İngiltere, Avrupa’daki rakiplerine göre elektrikli araç (EV) pil fabrikaları konusunda geride kaldı. Avrupa Birliği genelinde 30’dan fazla planlanan veya inşa halinde fabrika bulunuyor. İngiltere’de ise sadece bir Nissan tesisi ve başka bir firmaya ait inşa halinde bir tesis daha bulunuyor.

Sunak, “Tata Group’un İngiltere’deki yeni pil fabrikasına yönelik yatırımı, otomotiv imalat endüstrisinin büyümüsenin ve nitelikli işçilerimizin gücünün bir göstergesidir” dedi.

Yeni fabrikanın Güneybatı İngiltere’deki Somerset bölgesinde inşa edilmesi planlanıyor.

Hükümetin verdiği bilgililere göre, fabrika JLR’ın Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar markaları da dahil olmak üzere gelecekteki pil elektrikli modellerini tedarik etmek üzere tasarlanacak ve seri üretime 2026 yılında başlayacak.