Otomotiv satışlarında yeni rekor

ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Mayıs'ta bir önceki yıla göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 adet oldu. Böylece mayısta yapılan otomobil satışları 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, aylık otomobil satışlarında rekor serisi mayısta da sürdü.

Buna göre, nisan ayında 97 bin 679 adete tırmanan otomobil ve hafif ticari araç satışları, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 adede yükseldi.

Böylece, satışlar en az 2012'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmiş oldu.

2023 Mayıs’ta otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 79,9 artarak 24 bin 138 adede çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,2 artış gösterdi.

YILIN İLK 5 AYINDA YÜZDE 58,8 ARTTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 Ocak-Mayıs döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları da 2023 Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 58,8 oranında artarak 340 bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,3 artarak 104 bin 969 adet oldu.

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