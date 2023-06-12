Otomotiv üretimi beş ayda yüzde 19,9 arttı

OSD verilerine göre, otomotiv ana sanayi üretimi 2023 Ocak-Mayıs aralığında yüzde 19,9 artarak 616 bin 342 adete çıktı.

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Otomotiv ana sanayi üretimi mayıs ayında otomobil üretimindeki artış öncülüğünde yüzde 31,8 artışla 137 bin 12 adete çıktı.

Ağır ticari araç dahil olmak üzere toplam pazar ise yüzde 70,3 artışla 116 bin 152 adete tırmandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, üretim Ocak-Mayıs’ta yine otomobil üretimindeki artışla yüzde 19,9 artarak 616 bin 342 adete çıkarken, satışlar ağır araçlar dahil olmak üzere tüm satışlardaki artışla yılın beş aylık döneminde yüzde 60,4 artışla 466 bin 379 adet oldu.

TOPLAM İHRACATTA YÜZDE 16 ARTIŞ

Ülkenin en çok ihracat yapan sektörü olan otomotivde ana sanayinin ihracatı ise Mayıs’ta yüzde 9,4 ile sınırlı artış kaydetti. Mayıs ayında 86 bin 19 adet, 2023 Ocak-Mayıs’ta ise yüzde 9,2 artışla 415 bin 276 adet araç ihraç edildi.

İhracatın dolar değerinde bakıldığında ana sanayinin ihracatı 2023 Ocak-Mayıs’ta yüzde 17,5 artışla 8,7 milyar dolar, tedarik sanayinin ihracatı yüzde 13,6 artışla 6 milyar dolar oldu.

Otomotiv sanayi toplam ihracatı ise yüzde 15,9 artışla 14,7 milyar dolara çıktı. (REUTERS)

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