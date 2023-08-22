Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artışla 232 bin 253'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948 oldu.

Sozcu.com.tr

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Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7’sini motosiklet, yüzde 41,3’ünü otomobil, yüzde 9,3’ünü kamyonet, yüzde 3,5’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,3’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,9 arttı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.

İKİYE KATLANDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı.

Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 235,2, motosiklette yüzde 199,8, otomobilde yüzde 75,9, traktörde yüzde 75,6, kamyonette yüzde 43,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 33,8, otobüste yüzde 23,5 ve kamyonda yüzde 18,9 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948 oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,3’ünü otomobil, yüzde 16,8’ini motosiklet, yüzde 15,9’unu kamyonet, yüzde 7,7’sini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZDA DEVİR SAYISI 901 BİN 725

Temmuz ayında 901 bin 725 adet taşıtın devri yapıldı.

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 62,9’unu otomobil, yüzde 15,7’sini motosiklet, yüzde 14,8’ini kamyonet, yüzde 2,7’sini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 95 bin 960 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,7’si Fiat, yüzde 13,3’ü Renault, yüzde 9,5’i Volkswagen, yüzde 7,5’i Opel, yüzde 6,5’i Peugeot, yüzde 6,0’ı Citroen, yüzde 5,6’sı Chery, yüzde 4,8’i Hyundai, yüzde 4,7’si Toyota, yüzde 3,4’ü Dacia, yüzde 3,4’ü Ford, yüzde 2,1’i Kia, yüzde 2,0’ı Mercedes-Benz, yüzde 2,0’ı BMW, yüzde 2,0’ı Audi, yüzde 1,8’i Skoda, yüzde 1,3’ü Volvo, yüzde 1,3’ü Honda, yüzde 1,0’ı MG, yüzde 1,0’ı Seat ve yüzde 7,3’ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 289 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 86,1 artarak 1 milyon 289 bin 896 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,6 azalarak 17 bin 309 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 272 bin 587 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin yüzde 67,4’ü benzinli, yüzde 19,1’i dizel, yüzde 8,6’sı hibrit, yüzde 3,4’ü elektrikli ve yüzde 1,5’i LPG’lidir.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 802 bin 645 adet otomobilin ise yüzde 36,3’ü dizel, yüzde 34,1’i LPG’li, yüzde 28,0’ı benzinli, yüzde 1,2’si hibrit ve yüzde 0,2’si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR KAYDI

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin yüzde 35,4’ü 1300 ve altı, yüzde 24,2’si 1401-1500, yüzde 20,2’si 1301-1400, yüzde 9,9’u 1501-1600, yüzde 6,2’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin yüzde 34,1’i gri, yüzde 29,2’si beyaz, yüzde 12,3’ü mavi, yüzde 10,2’si siyah, yüzde 7,6’sı kırmızı, yüzde 2,8’i yeşil, yüzde 2,4’ü turuncu, yüzde 0,6’sı sarı ve yüzde 0,6’sı kahverengi renklidir.

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