Türkmenistan’a teslim edilen Togg’lara un serpildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, beyaz renkli iki aracı, törenle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a teslim etti.

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Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan’a teslim edilen Togg’un yeni varış noktası Türkmenistan oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beyaz renkli iki Togg’u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’a, Arkadağ Akıllı Şehri’nin açılış törenlerinde verdi.

Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi.

NAZARLIK BAĞLANDI, UN SERPİLDİ

Deve yününden yapılan “Alaca” isimli nazarlık da Togg’ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

Teslim töreninde, Türkmenistanlı bakanlar da hazır bulundu. Berdimuhammedov, Togg’un T10X modelini test etti ve otomobili çok beğendiğini söyledi. (AA)

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