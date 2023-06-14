Ülkede işsiz kalmadı, fabrikalarda mahkum çalıştıracaklar
Rus otomotiv üreticisi Avtovaz, işçi açığını kapatmak için zorunlu çalışma cezası alan mahkumları çalıştırmayı planlıyor. Rusya’da işsizlik oranı nisanda yüzde 3,3’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine inmişti.
Rus otomotiv üreticisi Avtovaz mahkum çalıştırmak istiyor. Rusya'nın Samara bölgesindeki Federal Hapishane Servisi’nden (FSİN) yapılan yazılı açıklamada, Avtovaz yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.
“ZORUNLU ÇALIŞMA CEZASI ALANLAR”
Avtovaz'ın üretimini eylüle kadar yüzde 28, ocak ayına kadar ise yüzde 40 artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, “Görüşmede, zorunlu çalışma cezası alan mahkumların çalıştırılması ele alındı” denildi.
Açıklamada, bölgenin işgücü piyasasındaki zorlu durum nedeniyle şirketin FSİN temsilcisinden zorunlu çalışma cezası alan mahkumların çalıştırılması konusunda destek istediği belirtildi.
TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Rusya'da işsizlik oranı nisanda yüzde 3,3'e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine inmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nisanda yaptığı açıklamada bazı sektörlerde işçi bulmanın oldukça zorlaştığını kaydetmişti.