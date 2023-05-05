10 yıl beyin tümörüyle yaşadığını öğrendi: “Elektrik çarpması gibi”

Yüzünün sağ tarafında elektrik çarpmasına benzer bir ağrı ile uyanan 2 çocuk annesi kadın, beyin tümörüne sahip olduğunu öğrenince şok oldu.

Sozcu.com.tr

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Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan Andreea Vanacker isimli bir kadına, yüzünün belirli bir tarafında duyduğu ağrıların sebebinin 10 yıldır sessizce büyüyen bir beyin tümörü olduğu söylendi.

Doktorlar, ağrının kafatasının içindeki büyük, iyi huylu bir tümörün yüz kaslarını kontrol etmekten sorumlu sinire baskı yapmasından kaynaklandığını söylerken Vanacker, yaşadığı ağrının bir sabah uyarı vermeden ortaya çıktığını ve konuşmaya, gülmeye hatta yemek yemeye çalıştığında da ortaya çıktığını söyledi.

Tümör, doktorların kafatasının bir kısmını çıkarmak ve beyni kesmek zorunda kaldığı bir ameliyatla alındı. Tümörün tümü çıkartıldı ancak Vanacker gücünü geri kazanmasının bir yıl sürdüğünü söyledi.

SAĞLIKLI BİR HAYAT YAŞADIĞINI SANIYORDU

Bir yönetim danışmanlığı firmasının CEO’su olan Vanacker, alkol ve kahveden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve her gece en az yedi saat uyumak gibi sağlıklı yaşam tarzıyla gurur duyduğunu söyledi. Bu nedenle, Temmuz 2020’de vücudunda bir tümör olduğunu öğrenmek onun için şok etkisi yarattı.

“Yüz kaslarımı her hareket ettirdiğimde yüzümün sağ tarafında elektrik çarpması gibi hissedilen yoğun bir ağrı yaşıyordum.” diyen Vanacker, hemen doktora gitti.

Sonraki günlerde ağrının çok kötüleştiğini ve yüz kaslarını hareket ettirmeye bile korktuğunu söyleyen kadın, dengesiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladığını da ekledi.

Riskli ve dokuz saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Vanacker, yaşadıklarını beyin tümörlerine dikkat çekmek ve başkalarını uyarmak için paylaşıyor.

Tümörler yavaş büyüyebilirler, yani semptomların ortaya çıkması yavaştır. Belirtileri arasında baş ağrıları, bulanık görme, bir uzuvda his veya hareket kaybı ve denge sorunu yer alır.

ABD’de tahminen 700.000 kişi, kanserli olmayan ve diğer organlara yayılmayan iyi huylu bir beyin tümörü ile yaşıyor. Veriler, iyi huylu beyin tümörü olan 20 hastadan 19’undan fazlasının teşhis konulduktan sonra beş yıldan fazla hayatta kaldığını gösteriyor.

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