2 yaşındaki İsmail’i arı soktu diye ambulans çağırdılar, gerçek hastanede ortaya çıktı

Niğde'de 2 yaşındaki çocuğun arı sokması zannedilen yaralanması gerçekte yorgun bir mermiyle meydana geldi. İsmail Pala isimli çocuğun sol omzuna isabet eden mermi, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Niğde’nin Dündarlı beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Pala ailesinin tek çocuğu olan 2 yaşındaki İsmail Pala, evlerinin avlusunda oynarken sol omzuna giren yorgun mermiyle yaralandı.

Anne Rabia Pala’nın (19) çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen İsmail, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde çocuk cerrahi bölümünde ameliyat edilen İsmail Pala’nın vücudundaki mermi çıkarıldı ve hayati tehlikesi atlatıldı. Şu anda tedavisi serviste devam etmektedir.

KUZENLERİYLE AVLUDA OYNUYORDU

Anne Rabia Pala, olay anında oğlunun kuzenleriyle evin avlusunda oynadığını belirtti. Arı soktuğunu düşündüğünü ifade eden anne Pala, hemen tedavi için ambulansı çağırdıklarını söyledi.

Olayın meydana gelmesinin üzücü olduğunu dile getiren anne Pala, insanların sevinçlerini silahla ateş etmek yerine daha güvenli yöntemlerle yaşaması gerektiğini vurguladı.

Baba Selman Pala ise olayın failini bilmediklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Çocuk cerrahisi klinik şefi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, İsmail’in Niğde’den getirildiğini ve sol omzundan giren mermiyle yaralandığını söyledi. Mermiye dokunmadan çıkarıldığını ve çocuğun şu an tedavi edildiğini belirtti. Ayrıca, böyle olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İlginizi Çekebilir Burdur'da tarlada çapa yapan kız çocuğuna yorgun mermi isabet etti

İlginizi Çekebilir Yeni doğum yapan annesi ambulansla geldi... Yorgun mermi kurbanı çocuğa veda

İlginizi Çekebilir Yorgun mermi kurbanı Kerem sadece 9 gün dayanabildi