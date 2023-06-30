Hisseli kurban aldılar, koliden çıkanlarla şaşkına döndüler

Bursa'da sağlıksız koşullarda depolandığı iddia edilen 3 ton 800 kilogram kurban eti, bir firma tarafından imha edildi.

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Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir et restoran işletmesi, Kurban Bayramı için birçok kişiye büyükbaş kurban hissesi satarak vekalet aldı.

Etlerini teslim almaya giden hisse sahiplerine, baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin verileceği söylendi. Ancak, vatandaşlar, koliler içinde bulunan ürünlerin bozuk olduğunu iddia ederek firma sahibiyle tartıştı.

Durum bildirilmesi üzerine polis ve Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi. Et restoranı ve soğuk hava deposunda yapılan incelemelerde, paketlenmiş, işlenmiş ve dondurulmuş kıyma, kuşbaşı et, sucuk gibi ürünlerin koli içinde bulunduğu tespit edildi. Ürünlerde yapılan denetimlerde, içerik bilgisi, üretim ve paketleme yeri, fatura ve taşıma belgeleri gibi bilgilerin bulunmadığı ve deponun ruhsatsız işletildiği belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etti. İşletme sahibi E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere Demirtaş Polis Merkezi’ne götürüldü.