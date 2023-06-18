ABD’de virüs alarmı… Vakalar artıyor

ABD'de ülke çapında sağlık yetkilileri, Batı Nil virüsü vakaları için uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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Iowa’da Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı yaptığı duyuruda, bu yıl Plymouth İlçesinden 61-80 yaşları arasındaki yaşlı bir yetişkinde ilk Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakasının rapor edildiğini duyurdu.

Yetkililer, “Sıcak yaz havası, Iowalıların dışarıda daha fazla zaman geçirmesi anlamına geliyor, bu da sivrisinek ısırığı riskini artırıyor. Bakanlık, enfekte sivrisineklerin ısırıkları, insanlara virüsü bulaştırmanın birincil yöntemi” dedi.

Haziran ayının ilk haftasında, Nebraska Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, ilk insan vakasının Three Rivers Halk Sağlığı Bölgesi’nde bulunduğunu ve kişinin hastaneye kaldırılmadığını söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan veriler, 13 Haziran itibarıyla bu yıl ABD genelinde 13 vaka olduğunu gösterdi. Bu vakalar Oregon, Arizona, Wyoming, Nebraska, Illinois, Louisiana, Georgia, Güney Carolina ve Pensilvanya’da bildirildi.

Harris İlçesi Halk Sağlığı Sivrisinek Vektörü Kontrol Bölümü, Teksas ilçesinde bir sivrisinek örneğinin virüs için pozitif test ettiğini doğruladı.

Bölüm Direktörü Dr. Maximea Vigilant yaptığı açıklamada, “Batı Nil virüsü 2002’den beri bölgemizde bulunuyor. Yaz aylarında, sakinlerimize açık havada eğlenmelerini, ancak kendilerini ve ailelerini sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklardan korumalarını hatırlatıyoruz” dedi.

Batı Nil virüsü vakaları, yazın başlayıp sonbahara kadar devam eden sivrisinek mevsiminde ortaya çıkıyor.

İnsanlarda flavivirüs cinsinin bir üyesi olan virüsü önleyecek aşılar veya tedavi edecek ilaçlar bulunmuyor, ancak CDC, virüs bulaşmış çoğu insanın hasta hissetmediğini belirtiyor.

Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ateş ve diğer semptomlar geliştiriyor ve enfekte olmuş 150 kişiden yaklaşık 1’i ciddi ve bazen ölümcül bir hastalık geliştirir.

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