Aile hekimlerinden “parmak izi raporu” isteniyor

Birçok farklı konularda rapor vermek zorunda kalan aile hekimlerinden şimdi de “parmak izi raporu” vermeleri isteniyor.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay, parmak iziyle ilgili raporların adli tabipler tarafından verilmesi gerektiğini ve aile hekimlerinin bu raporu vermeye yetkili olmadığını ifade etti.

YAZI GÖNDERİLDİ

Bazı illerde il müftülüklerinin talebi üzerine, valilik ve il sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimlerine gönderilen yazıda, parmak izi alınamayan hacı adaylarına “parmak izi raporu” verilmesi isteniyor. Gönderilen yazıda; parmak izi okunamayan hacı adaylarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nca geliştirilen “Saudi Visa Bio” uygulamasına takılmamaları için durum bildirir hekim sağlık raporunun aile hekimleri tarafından İngilizce olarak düzenlemesi gerektiği belirtiliyor.

“YASADIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR”

Raporun yasadışı amaçlarda kullanılmak için de istenebileceğine dikkat çeken Dr. Balbay, şunları söyledi:

– Raporun ne amaçla istendiğini aile hekimleri bilemez. Örneğin parmak izini silmek için çeşitli yöntemler var. Kişinin gerçekten hacı adayı olup olmadığını aile hekimleri tespit edemez. Bu tür raporlar adli incelemeler sonrasında adli tabipler tarafından veriliyor.

– Zaten gerekli gereksiz birçok rapor talepleriyle mücadele eden aile hekimlerini bu son talep hem hayrete düşürmüş hem de iş yükünü artırarak vatandaşla karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca bu iş için gerekli cihaz ve personel aile sağlığı merkezlerinde bulunmamaktadır” diye konuştu.

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