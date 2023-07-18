Alzheimer hastalığında yeni umut: Hastalığı yavaşlatmayı başardılar

Dünyanın en sinsi ve ölümcül hastalıklarından biri olan Alzheimer ile mücadelede büyük bir adım atıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en sinsi hastalıklarından biri olan Alzheimer’la mücadelede büyük bir adım atıldı…

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly’nin geliştirdiği donanemab isimli ilacın “güçlü ve anlamlı” bir sonuç elde ettiği belirtildi. Şirket, yapılan klinik testler sonucunda elde edilen resmi verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada şirketin geliştirdiği ilacı alan katılımcılarda hastalığının ilerleme riskinin yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

Açıklamada, “Erken dönem demans hastaları için büyük bir fırsat” denilirken California Üniversitesi’nde görevli Dr. Gil Rabinovici, “Bu Alzheimer hastalığı için moleküler terapi alanında yeni bir çağın başlangıcı” açıklamasını yaptı.

Bu yılın sonunda onay çıkması beklenen ilaç böylelikle piyasadaki üçüncü ilaç olacak.

Şirketin üst düzey isimlerinden Dr. Daniel Skovronsky, “Bu çok büyük ve anlamlı bir ilaç. Hastalar için büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Donanemab isimli ilacın beyindeki plağa saldıran bir antikor olarak görev aldığı kaydedildi.

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