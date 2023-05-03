Alzheimer’a karşı müthiş atılım: Yüzde 35 yavaşlatıyor

Bilim insanları, son yılların en sinsi hastalıklarından biri olan Alzheimer'la mücadelede büyük bir adım attı.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en tehlikeli hastalıklarından biri olarak bilinen Alzheimer’a karşı bilim insanları etki oranı yüksek bir ilaç geliştirdi.

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Co. Alzheimer’ın ilerlemesini yüzde 35 oranında yavaşlatmayı başaran bir ilaç geliştirildiğini duyurdu. Şirket, verileri kamuoyu ile paylaşırken son faz araştırmaların da tamamlandığını duyurdu.

Donanemab isimli ilacın öncelikli ve ikincil bütün hedefleri tutturduğu da belirtildi. 1182 kişinin katıldığı araştırmalarda ilacın hastalığın ilerlemesini yüzde 35 ile yüzde 36 arasında yavaşlattığı belirtildi.

Bu açıklamadan sonra Eli Lilly’nin hisseleri yüzde 3 artarken bu ilacın yan etkileri arasında beyinde ödem olduğu da belirtildi.

Araştırmalarda yer alan Dr. Eric Reiman, “Açıkça görülüyor ki birçok faydası var, fakat bazı riskler de bulunuyor” dedi. Lilly Neuroscience’ın CEO’SU Anne White, “İlaçlarda risk vardır fakat bence bu kadar ölümcül bir hastalığa karşı elde edilen sonuçlara bakınca bunun anlamlı bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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