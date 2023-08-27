Araştırma: Fazla tuz, kalp sorunlarını beşte bir oranında artırıyor

Yapılan bir araştırma, her yemeğe tuz eklemenin kalp sorunları riskini yüzde 20 oranında artırdığını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’deki Kyungpook Ulusal Üniversite Hastanesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, fazla tuz kullanmak atriyal fibrilasyon (AF) riskini yükseltiyor.

İngiliz Kalp Vakfı’ndan Profesör James Leiper da, çalışmanın çok fazla tuz kullanılmaması konusunda “sağlık hatırlatması” olduğunu söyledi.

AF, Birleşik Krallık’ta yaklaşık 1,5 milyon insanı etkileyen en yaygın kalp ritmi bozukluğu olarak biliniyor. Kalbin çok hızlı atmasına neden olarak baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara neden olabiliyor.

Önceki araştırmalar, çok fazla tuz yemenin AF’ye yol açabilecek yüksek tansiyon riskini artırabileceğini göstermişti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri, yetişkinlerin günde 6 gramdan (bir çay kaşığı civarında) fazla tuz almamasını öneriyor.

11 YIL BOYUNCA İZLENDİLER

Amsterdam’daki Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan çalışma, 2006’dan itibaren yaşları 40 ila 70 arasında olan 395.682 Britanyalının verilerini inceledi.

Yemeklerini ne kadar düzenli tuzladıkları konusunda “hiçbir zaman/nadiren”, “bazen”, “genellikle” ve “her zaman” şeklinde bir anket yapıldı.

Araştırmacılar daha sonra bu durumun AF geliştirme şanslarını nasıl etkilediğini görmek için onları 11 yıl boyunca takip etti.

Yemeklerini hiç tuzlamayanların AF’den muzdarip olma olasılığı her zaman tuzlayanlara göre yüzde 18 daha azdı. “Bazen” tuzlayanlar ise yüzde 15 oranında daha az çıktı.

Bağımsız uzmanlar, çalışmanın insanların diyetlerinde tuzu kesmeleri gerektiğini vurguladığını söyledi.

Güney Kore’deki Kyungpook Ulusal Üniversite Hastanesi’nden baş araştırmacı Dr. Yoon Jung Park, “Çalışmamız gıdalara daha az tuz ekleme sıklığının daha düşük AF riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.”

“Çok fazla tuz yemenin, yüksek tansiyon da dahil olmak üzere sağlık sorunlarına yol açabileceği iyi biliniyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi veya felç geçirme riskinizi artırmanın yanı sıra kalbinize de zarar verebilir ve bu da atriyal fibrilasyona neden olabilir.” dedi.

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