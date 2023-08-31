Araştırma: İnsanın ulaşabileceği maksimum yaş tespit edildi

Bilim insanları, erkeklerin ve kadınların yaşayabileceği maksimum yaşı artık kesin olarak belirleyebiliyor.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin ve kadınların makul bir şekilde ne kadar süre yaşayabilecekleri tespit edildi.



Indy100’ün bildirdiğine göre, Tilburg ve Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi’nden elde edilen kesin kanıtlar, insanlardaki yaş sınırlarına ilişkin çeşitli veriler ortaya koydu.

Hollanda’daki 75.000 ölü insandan alınan verilere göre, kadınların en fazla 115,7 yıl hayatta kaldığı, erkeklerin ise 114,1 yıl gibi daha az bir süre yaşadığı tespit edildi.



Profesör John Einmahl adlı bilim insanı, “Ortalama olarak insanlar daha uzun yaşıyor, ancak aramızdaki en yaşlılar son otuz yılda hiç yaşlanmadı. Burada kesinlikle bir tür duvar var. Elbette ortalama yaşam süresi arttı. Ancak maksimum tavan değişmedi.” dedi.

Bilim insanları artık 90’larda bir duraklama olduğu konusunda hemfikir; bu da 100’ü geçebilenlerin, ortalama yaşam süresi olarak kabul edilen sürenin çok ötesinde bir ilerleme kaydettikleri anlamına geliyor.

Resmi verilere göre, yaşayan en yaşlı kişi dünya rekorunun sahibi, 1875’te doğdu ve 1997 yılında 122 yaşında yaşama veda etti.

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