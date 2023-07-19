Baş ağrısıyla ilgili bilinen efsaneler ve çözüm yolları

Dünya genelinde milyonlarca insan çeşitli nedenlerle baş ağrısından muzdarip. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) son rakamları, daha önce hiç olmadığı kadar çok kişinin migren sıkıntısı çektiğini gösteriyor. Peki bununla nasıl başa çıkabileceğinizi biliyor musunuz?

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Krallık’ta yaklaşık on milyon yetişkin migrenden muzdaripken genel baş ağrıları da her zaman sağlık merkezlerine başvurunun en yaygın nörolojik nedenleri arasında yer alıyor.

Son NHS istatistikleri, Birleşik Krallık’ta 2015 ile 2022 yılları arasında hastanelerde baş ağrısı teşhisi konmasının yüzde 39 ve migrenin yüzde 163 arttığını ortaya koyuyor.

Nörolog Dr. James Gratwicke, artışlara neden olan şeyin muhtemelen yaşam tarzı faktörleri olabileceğini söylüyor.

Peki baş ağrısıyla en çok bilinen efsaneler ve bunlarla baş etmenin yolları ne olabilir?

DÜZENLİ YEMEK VE UYKU DÜZENİNE SADIK KALIN

Migren ve baş ağrılarına yatkınsanız, beyniniz muhtemelen düzenli uyku ve yemek zamanlarının sağladığı dengeyi tercih eder. Öğün atlamak ve ara sıra geç geceler duyarlı kişilerde bunları tetikleyebilir ve uzmanlar, aralıklı oruç diyetlerinin bazı hastalarda migreni tetiklediğini söylüyor.



DAHA FAZLA YAĞLIK BALIK VE DAHA AZ ŞEKER YİYİN

Rafine karbonhidratlar ve yüksek şekerli yiyeceklerin baş ağrısını gidermeye yardımcı olma olasılığı düşüktür ve bazı araştırmacılar, muhtemelen kan şekeri artışının ardından sizi sersemletecek ve yorgun bırakabilecek bir düşüklüğün bir sonucu olarak migreni daha da kötüleştirebileceklerini gösterir. Vücut üzerinde iyi etkisi olduğu bilinen yağlı balıklar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, fasulyeler ve kepekli tahıllar tüketmek en iyisidir.

ANTRENMANLARA DİKKAT

Uzun, zorlu bir antrenmandan sonra baş ağrıları sık görülür. Bazı araştırmacılar uzun süreli, sürekli egzersizin beyne kan akışında sorumlu olabilecek değişikliklere neden olduğunu öne sürse de başka faktörlerin de rol oynanabileceği söyleniyor.

Dehidrasyon ve düşük kan şekeri baş ağrısına neden olabilir, bu nedenle antrenmanlardan önce yemek yiyip içtiğinizden emin olmanız önemlidir. Bu baş ağrıları genellikle uzun bir koşu veya döngü gibi uzun süreli eforla ilişkilendirilir ve kötü duruş, omuzlarınızdaki ve boynunuzdaki gerginlik nedeniyle şiddetlenebilir, bu nedenle üst vücudunuzu rahat tutmaya çalışabilirsiniz.

Parlak güneş ışığı veya soğuk hava da bazı insanlar için sorun olabilir. Işınlar güçlüyse güneş gözlüğü takmak veya kışın kulakları kapatmak gibi basit önlemler, egzersiz sonrası baş ağrısına eğilimli insanlar için hayat değiştirebilir.

ÇAY, KAHVE VE ÇİKOLATAYI DİKKATLİ TÜKETİN

Cephalalgia dergisinde yer alan analize göre, migrene yatkın insanların yaklaşık yüzde 30’u yiyeceklerin tetikleyici olduğuna inanıyor. Uzmanlar, “Çikolata, peynir ve kırmızı şarap, tirozin ve tiramin içerikleri nedeniyle geleneksel olarak tetikleyici olarak görülüyordu. Ancak gıda tetikleyicileri, insanların düşündüğü kadar yaygın değildir ve öğün sıklığı daha önemlidir.” diyor.

Bazı insanlar için çok fazla kafein sorun olabilir, ancak düzenli bir çay ve kahve tiryakisi iseniz, alımınızı aniden azaltmak da sorunlara neden olabilir. Öte yandan çikolata, muhtemelen birçok insanın inandığı kadar güçlü bir tetikleyici değildir. 2020 tarihli bir makale, çikolatanın baş ağrısına neden olduğuna dair kanıt bulunmadığını doğrularken bundan kaçınma tavsiyesi de muhtemelen gereksizdir.

KADINLARDA BAŞ AĞRISI VE HORMONLAR

Erkeklerden üç kat daha fazla kadın, ergenlik çağından itibaren migrenden muzdariptir ve tutarsızlığın ana nedeni muhtemelen östrojen gibi kadın hormonlarının dalgalanan seviyeleridir. Gratwicke, “Hormonlar migrenin seyrini büyük ölçüde etkiler. Tipik model, migrenlerin adet görmeye başladığında başlaması ve oral kontraseptiflerin bazı kadınlar için migreni hafifletmeye yardımcı olabileceği onlu yaşlarında ve yirmili yaşlarında kötü olabilmesidir.” diyor.

Migren, östrojen seviyeleri düştüğünde menopoz sırasında daha yaygın hale gelebilir. Gratwicke, “bu nedenle uzmanınızla görüşmeye değer” diye ekliyor.

İlginizi Çekebilir Pozitif düşünmek kronik ağrı ve hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı

İlginizi Çekebilir Yeni nesil ilaçlar migren ve Alzheimer’a çare olacak mı?