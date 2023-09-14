Bel fıtığında ‘tam kapalı’ ameliyat devri

Bel fıtığı tedavisinde tam kapalı ameliyat tekniği, ameliyattan korkanlar için çok büyük avantaj sağlıyor

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de en fazla görülen sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığı, yeni bir ameliyat tekniği ile artık daha hızlı ve kolay tedavi edilebiliyor. Ağrı ve acı vermeyen bu yöntemin avantajlarını Bayındır İçerenköy Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Oğuz Karaeminoğulları anlattı ve bu yöntemin, yapışıklık ve enfeksiyon riskini de sıfırladığını belirtti.

Amerika, Almanya ve Kore’de yıllardır başarıyla uygulanan “Tam kapalı” bel fıtığı ameliyatında diğer açık ameliyat uygulamalarının aksine omurgaya giriş, sırttan değil vücudun yan tarafından yapılıyor. Sadece 0,5 cm’lik bir kesiyle yapılan kapalı ameliyat sırasında vücudun içinde organlara zarar vermeden doğal anatomik boşluklardan ilerleyen kamerayla problemli disk saptanıyor ve sağlıklı diske müdahale edilmemesi için Indigo Carmin adı verilen bir madde ile işaretleniyor. Hiçbir dokuya zarar vermeden yapılan ameliyat, enfeksiyon ve yapışıklık gibi sorunlarla karşılaşma riskini de sıfıra indiriyor.

KAPALI AMELİYATIN BİRÇOK AVANTAJI VAR

Bu yöntem (Perkütan Endoskopik Diskektomi) Türkiye'de bel fıtığı ağrılarından kurtulamayan, enfeksiyon ve yapışıklık riski bulunan açık ameliyatlardan korkan hastalarımız için bir umut ışığı… Bel fıtığının cerrahi tedavisinde amaç, diskin fıtıklaştığı parçanın çıkarılmasıdır. Klasik cerrahide ve mikroskopik cerrahide fıtığa ulaşmak için kas, kemik ve bağ dokularına bir miktar hasar verilir. Mikroskopik cerrahi ile oldukça iyi sonuçlar alınsa da ameliyat sonrası dönemde uzun iyileşme dönemi, omurilikte yapışıklıklar, fıtığın tekrarlaması, ileride gelişebilecek bel kayması ve enfeksiyonu gibi problemler, bu zarar verilen dokulardan kaynaklanır. Bu sorunların en aza indirildiği yöntem ise ‘Tam Kapalı' bel fıtığı ameliyatıdır. Bu cerrahi işlem endoskopta bulunan kanalın içinden kamera kontrolü ile yapılır. Kamera ile omurgamızda bulunan doğal boşluklar kullanılarak işlem yapıldığından klasik cerrahiden farklı olarak kas, kemik ve bağ dokularına zarar verilmez ve kanama olmaz. Bu yüzden bel fıtığı cerrahisi sonrası gelişen problemler büyük oranda azalmış olur.

KİMLERE UYGULANABİLİR?

‘Tam kapalı' bel fıtığı ameliyatı cerrahi uygulama gerektiren fıtıkların yüzde 60-70'inde uygulanabilir. Bu ameliyat için kireçlenmenin belirgin olmadığı, dar kanalı olmayan hastalar uygundur. Klasik cerrahinin zorlu olduğu çok kilolu hastalar ve yine genel sağlık durumu bozuk hastalarda da, bu teknik kolaylıkla ve güvenli olarak uygulanabilir.