Beyninizi yenileyin

Uzmanlara göre zihinsel açıdan sağlıklı olmak için beynimizi çalıştırmamız zaman zaman şaşırtmamız şart. Böylelikle bunama özellikle de Alzheimer riskimizi azaltabileceğimizi belirten Prof. Dr. Uludüz, bu yönde kolay uygulanabilen etkili tüyolar verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kendimizi zinde, enerjik ve mutlu hissederek yaş almak sadece fiziksel değil beyin sağlığımızla da ilişkilidir. ‘'Dolayısıyla beyin sağlığımız için de dengeli beslenmeli, onu çalıştırıp, güçlendirmeliyiz'' diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, önerilerini şöyle sıraladı:

Çocukluğunuzun geçtiği semte gidin

Hafızanızı tazelemenin en pratik ve eğlenceli yollarından biri çocukluğunuzun ve gençliğinizin geçtiği mahallenizi ziyaret ederek anılarınızı tazelemektir. Anılarınızdan en ayrıntıları olayları hatırlamak için kendinizi zorlayın. Genel olayları değil o olayların içindeki ayrıntıları hatırlamaya çalışın. Büyüdüğünüz sokaklarda yürümek, eski mekanları dolaşmak ve geçmiş yaşanmışlıkları yad etmek beyninizde uyuyan hafızaları uyandırmanın güçlü bir yoludur.

Gençliğinizdeki en sevdiğiniz şarkı grubunu dinleyin

Gençliğimizden ve hayatımızın önemli dönemlerinden şarkılar dinlemek bilişsel yeteneklerimizi etkilemek için keyifli ve çabasız bir yol sunar. Ama burada daha çok sizi mutsuz anılara yönlendiren müzikleri değil, güzel hatıraları canlandıran harekete geçiren huzur verici müzikleri dinlemeye özen gösterin.

Eski fotoğraflarınıza bakın

Zaman zaman eski fotoğraflarınızı inceleyin. Örneğin eşinizi ilk gördüğünüz gün çekilen bir resminize bakıp, o gün onunla oturduğunuz mekanın adını yediğiniz tatlının ne olduğunu, ilk duygularınızı hatırlamak için beyninizi zorlayın. Her fotoğraf unutulmuş bir anı için geçit yoludur, hafızamızı çalıştırarak geçmişteki deneyimleri yeniden canlandırmanıza fırsatı verir.

Okul arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya çalışın

Artık bunun için çok pratik yollar var, internet ve teknoloji hayatımıza girdiğinden beri işler daha da kolaylaştı. Sosyal medyada arkadaşlarınızın adını yazdığınızda kolaylıkla önünüze çıkıyor. Eski dostlara ulaşmak ve geçmiş ilişkileri yeniden canlandırmak, beyin için inanılmaz uyarıcıdır. Eski dostlarla yıllar sonra karşılaştığınızda bile sohbetinizdeki o samimiyetin sanki hiç arada yıllar yokmuş gibi devam ettiğini hissedeceksiniz. Hikayeleri paylaşmak, paylaşılan ortak olayları yad etmek hem duygusal bir tatmin hem de zihinsel canlandırıcı katkı sağlayacaktır.

Tatilinizi kendiniz planlayın

Bir tura katılarak ezbere gidilecek yerler sizin zihninize ek bir fayda sağlamayacaktır. Aksine tüm tatil planınızı kendiniz yapın, nereye gideceksiniz hangi bilet en uygun, hangi otelde kalacaksınız, nereleri gezeceksiniz tümünü siz organize edin. Organize etmek için araştırma yaparken zihninizi fazla harekete geçirmiş olacaksınız.

Çok istediğiniz hobiyi hayata geçirin

Çoğumuz beynimizden zaman zaman şunları geçiriyoruz, ‘dikiş dikmeyi mutlaka öğrenmek istiyorum', ‘keşke vaktim olsa da bir takı kursuna gitsem' gibi isteklerimiz olabilir. Özellikle gençlik yıllarınızda keyif aldığınız hobilerinize tekrar başlamak hem nostaljik hem zihinsel tazelik yaratacaktır. İster resim yapın, ister enstrüman çalın veya elişi yapın bu aktiviteler eski becerilerinizi yeniden akla getirir, pratikleşmenize yardımcı olur ve kendinizi tekrar keşfetmenizi sağlar. Unutmayın parmaklarınızla yapacağınız her aktivite beyinde yepyeni sinir hücreleri oluşturmanızı ve beyninizi yenilemenizi sağlayacaktır.

Kaçış odaları gibi oyunları oynamayı deneyin

Zeka oyunları ve bulmacalarla dolu kaçış odaları, problem çözme becerilerini ve takım çalışmasını teşvik eder. Ayrıca hızlı düşünmeyi ve stratejik planlamayı geliştirir. Kaçış odaları katılımcıların belli bir süre içinde ipuçlarını bulmacaları ve zeka oyunlarını çözerek nir odadan veya seriden kaçmaları gereken interaktif gerçek yaşam oyunlarıdır. Bu oyunlar gizem ve macera dolu bir hikaye yaşatır. Kişilerin problem çözme becerilerini geliştirir. Analitik düşünme yeteneklerini kullanmalarını ve yaratıcı çözümler bulmalarını gerektirir.

Annenizin size gençken yaptığı en sevdiğiniz yemeği hatırlayın

Benimki lahana çorbasıydı. Geleneksel aile tarifleri ile yemek pişirmek, geçmişle bağlantı kurmanızın, o günleri anmanızın ve hatıralarınızın canlanmasının lezzetli bir yoludur. Bu yemeklerle ilişkili kokular ve tatlar, geçmişten canlı anıları ve hikayeleri uyandırabilir.

Macera sporlarına katılın

Etrafınızda spor faaliyetleri yapan birçok grup var. Bisiklet grubu, trekking, rafting, kano sürmek gibi sporlar hem adrenalin seviyenizi artırır hem de zihinsel çevikliği ve odaklanmayı geliştirir.

Dans dersleri alın

Dans vücudumuzu ahenkle hareket ettirmemizi sağlar. Hem eğleniriz hem de karmaşık adımlar karşısında bedensel koordinasyon ve denge becerilerimizi geliştiririz. Dans vücut farkındalığımızı artırır. Öğrenilen adım ve hareketlerin hatırlanması gereklidir böylece kısa ve uzun hafıza becerilerini kullanırız.