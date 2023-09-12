Bilim insanları sigaranın bir zararını daha tespit etti

Kalp rahatsızlıklarından kansere, şeker hastalığından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok zararı olan sigaranın yeni bir negatif etkisi ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, sigara alışkanlığının insan sağlığına olumsuz bir etkisi daha tespit edildi.

Kanserden kalp rahatsızlıklarına, şeker hastalığından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok zararı bulunan sigara tüketiminin akıl sağlığını da olumsuz etkilediği açıklandı. Bilim insanları sigara içmenin depresyon, bipolar kişilik bozukluğu ve şizofreni gibi rahatsızlıkların sebebi olduğunu ortaya çıkardı.

RİSK YÜZDE 250 ARTIYOR

Araştırmayı yürüten bilim insanı Dr. Doug Speed, “Rakamlar her şeyi anlatıyor. Sigara içmek akıl sağlığını bozuyor. Her ne kadar tek sebep sigara içmek olmasa da sigara tüketmek akıl sağlığı sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılma riskini yüzde 250 artırıyor” dedi.

Speed ve Kanada’daki iki bilim insanı İngiltere’deki Biobank’ın verilerine erişerek burada analiz yaptı. İnsan sağlığı konusunda dünyanın en büyük veri tabanına sahip olan bu kuruluşta yapılan araştırmada uzmanlar, kişilerin sigaraya başlama yaşlarını da mercek altına aldı.

Araştırmada, “Sigara içmeye akıl sağlıklarından önce başlıyorlar. Ortalama olarak insanlar 17 yaşında sigara içmeye başlıyor ve 30 yaşında da ortalama olarak zihinsel sağlık sorunları yaşamaya başlıyorlar” denildi.

Speed, “Sigara içmekle bağlantılı bazı genler var. Sigara içmeyen insanlarda bu genler akıl sağlığı hastalıklarını tetiklemiyor” dedi.

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