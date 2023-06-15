Bilim insanları uyardı: Beyin sarsıntısından sonra buna dikkat edin

Uzmanlar, hafif beyin sarsıntısından sonra sporcuların tam anlamıyla dinlenmeden kaçınmaları gerektiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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100’den fazla uluslararası araştırmacı ve klinisyen tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, hafif bir beyin sarsıntısı geçiren sporcular, tamamen dinlenmekten kaçınmalı ve iyileşmelerine yardımcı olmak için hafif fiziksel ve zihinsel aktivitelere devam etmelidir.

Guardian’ın haberine göre, tamamlanması beş yıldan fazla süren açıklama, semptomlar tamamen çözülene kadar tüm fiziksel aktivitelerden kaçınmak için önceki rehberliği güncelliyor. Bir beyin sarsıntısı geçirdikten sonra 21 gün boyunca temas sporlarından kaçınmak ve 14 gün boyunca herhangi bir eğitim türünden kaçınmak şeklindeki İngiltere’nin yönergeleriyle çelişiyor.

Beyin sarsıntısı, kafaya bir darbe veya sarsıntının neden olduğu, yönelim bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, hafıza kaybı veya birkaç hafta sürebilen ışığa ve sese duyarlılık gibi semptomlarla sonuçlanan bir tür travmatik beyin hasarıdır.

Sporda Beyin Sarsıntısı Grubu’nun (CISG) British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan son açıklaması, Ekim 2022’de Amsterdam’da yapılan bir toplantının sonuçlarına dayanıyor.

SİSTEMLİ OLARAK ARTIRILMALI

Önemli bir öneri, bireylerin beyin sarsıntısından 24-48 saat sonra yürüme veya sabit bisiklete binme gibi hafif yoğunluklu fiziksel aktiviteye dönebilmeleri ve bundan sonra egzersiz yoğunluğunu sistematik olarak artırabilmeleridir.

Bununla birlikte, beyin sarsıntısı semptomlarının yoğunluğunda önemli bir artış yaşarlarsa durmaları gerekir. Ayrıca, beyin sarsıntısından sonraki ilk 48 saat içinde ekran başında kalma süresinin sınırlandırılmasını tavsiye edilir çünkü bu, bilişsel enerjiyi tüketebilir ve ilk birkaç gün içinde iyileşmeyi engelleyebilir.

Buffalo Üniversitesi’nin New York’taki beyin sarsıntısı tedavi kliniği direktörü Prof. John Leddy, “Mesaj, hastaların kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlamak. Ancak insanların hafiften daha fazla fiziksel veya bilişsel aktiviteyi durdurmasını istiyoruz.” dedi.

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