Bilimsel araştırma: Beyinde bağımlılıkları etkileyen bölüm tespit edildi

Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'li bilim insanları, insanları alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlısı yapan bir beyin değişikliği tespit ettiler.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı’ndan bilim insanları, farelerin ödül sistemini test ederek beyindeki bir bölgenin bağımlılıkta oynadığı rolü inceledi.

Taramalar, amigdaladaki anahtar nöronların seslere tepki gösterdiğini ve hayvanlara onları belirli bir ödülle ilişkilendirmeyi öğrettiğini gösterdi. Ancak bu nöronlar engellendiğinde, fareler seslerin ne anlama geldiğini öğrenemediler.

Amigdala, beynin belirli uyaranlara nasıl tepki verdiğinden sorumludur. Örneğin, olumlu bir deneyim olarak belirlediği şey için bir ödül olarak, coşku duygusunu tetikleyen bir hormon olan dopamini serbest bırakacaktır.

Nature dergisinde çarşamba günü yayınlanan çalışmadaki fareler, bir ödül veya ceza uygulanmadan önce belirli seslere maruz bırakıldı.

İNSANLI DENEYLER HENÜZ BAŞLAMADI

Deneyde, uzun kısıtlamalardan sonra su içmeye veya şeker veya yiyecek almaya izin verilirken hafif bir elektrik şoku da verildi. Beyin taramalarını kullanan araştırmacılar, fareler ödül ve ceza döngüsüne alıştıktan sonra amigdalanın seslere tepki olarak uyarıldığını buldular.

Yine de tepkiler sese bağlı olarak değişti. Bu, araştırmacılara, farelerin her bir ses baytının ne anlama geldiğini öğrendiğinin sinyalini verdi.

Deneyin bir sonraki aşamasında, bilim adamları amigdaladaki nöronları engelledi. Daha sonra aynı sesleri ve ödülleri veya cezaları kullanarak testleri tekrarladılar.

Ancak farelerin, nöronlar olmadan bir sesi belirli bir ödül veya ceza ile ilişkilendirmek üzere eğitilemeyeceklerini buldular. Ayrıca beynin, normal dopamin yanıtını bastırdığı da ortaya çıktı.

Araştırmacılar, şimdi amigdala ve bağımlılık arasındaki ilişkiyi incelemeyi planlıyorlar. Denemeler şu anda farelerle yapılıyor ancak sonrasında hayvanlı ve insanlı deneylere geçilmesi planlanıyor.



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