Bilimsel araştırma: ChatGPT ve gerçek doktorların yanıtları karşılaştırıldı

Yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka robotu ChatGPT, gerçek doktorlardan daha iyi cevaplar veriyor ve daha empatik yaklaşabiliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki California San Diego Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, doktorlardan ve ChatGPT’den gelen yazılı yanıtları gerçek dünyadaki sağlık sorgularıyla karşılaştırdı.

Daily Mail’in haberine göre, sağlık uzmanlarından oluşan bir heyet, ChatGPT’nin yanıtlarını yüzde 79 oranında daha fazla tercih etti ve sağlanan bilgiler ve daha fazla anlayış göstermesi açısından bunları “daha kaliteli” olarak derecelendirdi. Heyet kimin yapay zeka kimin gerçek doktor olduğunu bilmiyordu.





CHATGPT’NİN CEVAPLARI DAHA UZUNDU

California San Diego Üniversitesi’nden araştırma ekibi, yaklaşık 452.000 üyenin tıbbi sorunları bildirdiği ve doğrulanmış sağlık uzmanlarının öneriler sunduğu Reddit’in AskDocs forumunu inceledi.

Forumda bir soruyu herkes yanıtlayabilir, ancak moderatörler sağlık uzmanının kimlik bilgilerini kontrol eder ve yanıtlayanın uzmanlık düzeyini gösterir. Sosyal medyadaki soru-cevap alışverişi, bir hastanın bir doktorla geleneksel konuşma şekli olmasa da, heyet, konuşmaların klinik deneyimlerini yansıttığını söyledi.

UC San Diego araştırma ekibi, AskDocs’tan, doğrulanmış bir doktorun yanıtladığı bir soru-cevabı rastgele seçti. Ekip, orijinal soruyu ChatGPT’ye de sordu ve ondan bir yanıt yazmasını istedi.

Üç doktordan oluşan heyet, her veriyi inceledi ancak hangisinin doktor hangisinin yapay zeka tarafından yazıldığı konusunda emin olamadı. Sonrasında ise yapay zekanın yazdığı cevabın daha iyi, uzun ve empatik olduğunu belirledi.

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden Profesör James Davenport, “Hem burada hem de tüm veritabanında, ChatGPT yanıtları ortalama olarak doktorlarınkinden dört kat daha uzundu.” dedi.

Çalışma, ChatGPT’nin doktorların yerini alabileceğini iddia etmese de, yapay zekanın hekimlere yanıt oluşturmada yardımcı olup olmayacağı veya nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla araştırma yapılmasını istiyor.

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