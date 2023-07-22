Bilimsel araştırma: Kabızlık ve Alzheimer arasında ilişki kuruldu

Yapılan bir araştırma, kabızlık ve yaşlanan beyin arasındaki ilişkinin detaylarını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çarşamba günü Amsterdam’daki Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda sunulan araştırmaya göre, yalnızca üç veya daha fazla günde bir bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanan kronik kabızlık, %73 daha yüksek Alzheimer riskiyle ilişkilendirildi.

Araştırmanın ilk yazarı ve Massachusetts Amherst Üniversitesi’nde beslenme bölümünde yardımcı doçent olan Dr. Chaoran Ma, “Çalışmamız, geniş bir bağırsak hareketi sıklığı yelpazesini inceleyen türünün ilk örneği kanıt sağladı. Özellikle çok seyrek bağırsak hareketleri olan kişiler için çağrışımların ne kadar güçlü olduğuna şaşırdık.” dedi.

YAŞLILARDA DAHA YAYGIN

Dünya çapındaki yetişkin nüfusun yaklaşık %16’sı kabızlık yaşıyor, ancak egzersiz ve beslenmede lif eksikliği ile yan etki olarak kabızlığa neden olabilecek ilaçların kullanımı gibi yaşa bağlı faktörler nedeniyle yaşlı yetişkinler arasında daha da yaygın.

Kronik kabızlık, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel bozukluklarla da ilişkilendirilmiştir, ancak sindirim sağlığı ile uzun vadeli bilişsel işlev arasındaki ilişki hakkında hala cevaplanmamış birçok soru bulunuyor.

Bilişsel işlev, bir kişinin öğrenme, düşünme, akıl yürütme, problem çözme, karar verme, hatırlama ve dikkat etme konusundaki zihinsel kapasitesini ifade eder.

Yazarlar, bu sorgulara ilişkin ipuçları bulmak için Hemşirelerin Sağlık Çalışması, Hemşirelerin Sağlık Çalışması II ve Sağlık Uzmanları Takip Çalışması’na katılan 112 binden fazla yetişkini değerlendirdi.

Yazarlar, günde bir kez dışkılayan insanlarla karşılaştırıldığında, kabız olan katılımcıların, üç yıl daha fazla kronolojik bilişsel yaşlanmaya eşdeğer ölçüde daha kötü bilişe sahip olduklarını buldu. Günde iki defadan fazla dışkı yapanlar arasında da risk artışı bulundu, ancak oranlar daha küçüktü.

Araştırmaya dahil olmayan Alzheimer Derneği baş yetkilisi Maria C. Carrillo, “Beyin, kan akışınızda olanlardan tamamen izole değil. Bu hareketleri çok daha az sıklıkla yapan bireylerin, iyi bakterilerden daha azına ve iltihaplanma koşullarının neden olduğu kötü bakterilerden daha fazlasına sahip olacaklarını düşünmek mantıklı” dedi.

BUNLARI YAPIN

Uzmanlar, kabızlığı yenmek için “iyi yemek sadece beyninizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bağırsak hareketlerini de destekler” dedi.

Sebze, meyve, kepekli tahıllar ve kuruyemişlerden yeterince lif tüketmek kabızlığı önleyebilir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne göre toplam lif alımı günde en az 25 gram olmalıdır. Yeterince sıvı almak dışkıyı yumuşatır, böylece zorlamadan tuvalete çıkabilirsiniz. Haftada en az birkaç kez egzersiz yapmak ve stresi yönetmek de yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir Deprem sonrası kabus oldu: Uykusuzluk, kabızlık, ishal, iştahsızlık...

İlginizi Çekebilir Kahve ve Alzheimer hakkında çarpıcı araştırma: Tedavi edici nitelikte