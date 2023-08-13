Bilimsel araştırma: Sosyal medya bağımlılığına karşı terapi önerisi

Yapılan bir araştırma, son yıllarda sayıca çok artan sosyal medya bağımlılarının ruh sağlığını iyileştirmek için terapiye başvurulması gerektiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz araştırmacılar, sağlık görevlilerinin “sorunlu” sosyal medya kullanımının üstesinden gelmek ve ruh sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olmak için depresif hastalara terapi sunması gerektiğini ileri sürdü.

İngiltere’deki University College London (UCL) tarafından yürütülen çalışma, sosyal medya ile fazlasıyla haşır neşir olanlara yapılabilecek potansiyel müdahaleleri araştırdı.



Buna göre, sosyal medya kullanımlarını sınırlayanlar, depresyon, kaygı ve yalnızlık düzeylerinde iyileşmeler gördüler. Ancak araştırmacılar, bilişsel davranışçı terapi gibi terapiye dayalı müdahalelerin, sosyal medyadan tamamen uzak durmaktan bile daha etkili olduğunu buldu.



Araştırmacı için, dünya çapında 2004 ile 2022 yılları arasında yürütülen 2.700’den fazla deneysel çalışma dikkate alındı.

Daha sonra sosyal medya kullanımının yetişkinlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirdiler. Journal of Medical Internet Research dergisinde yayınlanan rapor için 23 kadar çalışma analiz edildi.

Bunların yüzde 39’u, sosyal medya kullanımına müdahalenin zihinsel sağlığı iyileştirdiğini buldu.

Terapi temelli müdahaleler, sosyal medyadan uzak durmak (%25) veya platform kullanımını sınırlamak (%20) ile karşılaştırıldığında, çalışmaların %83’ünde en etkili ve ruh sağlığını iyileştiren müdahaleler oldu.

Depresyon en çok araştırılan durumdu ve vakaların yüzde 70’i müdahalenin ardından daha iyi bir sonuç gösterdi.

“SÜREYİ AZALTMAK YETERLİ DEĞİL”

Aynı zamanda çalışmanın baş yazarı olan UCL Epidemiyoloji ve Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Ruth Plackett, “Sosyal medyayı kullanan insanlarda ruh sağlığı sorunları artış gösteriyor.”

“Sağlık ve bakım profesyonelleri, sosyal medyada harcanan zamanı azaltmanın tek başına ruh sağlığına fayda sağlamayacağının farkında olmalıdır.”

“Bunun yerine, daha terapi temelli bir yaklaşım benimsemek ve sosyal medyayla nasıl ve neden etkileşime girdiğimizi düşünmek ve bu davranışları yönetmek ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.” dedi.



2021’de İsveç’te yapılan bir araştırmada da, sosyal medyanın aşırı kullanımını diğer bağımlılık davranışları ve zihinsel sıkıntılarla ilişkilendirilmişti.

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