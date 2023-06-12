BioNTech’e açılan davanın ilk duruşması ertelendi
Almanya'da mRNA bazlı Covid-19 aşısı üreten BioNTech'e açılan davanın ilk duruşması ertelendi.
Corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’e Almanya’da açılan davanın ilk duruşması ertelendi.
İsmi açıklanmayan orta yaşlı bir kadının açtığı davada, avukat davanın farklı hakimler tarafından görülmesi için dilekçe verdikten sonra duruşma ertelendi.
BBC Türkçe’de yer alan haberde, İngiliz haber ajans Reuters’dan alıntı yapılırken ajansa konuşan Rogert & Ulbrich hukuk firmasından avukat Tobias Ulbrich, davanın bir grup yargıç tarafından görülmesini ve şu anda atanmış olan tek yargıcın önyargı nedeniyle reddedilmesini istedi.
Hamburg’da davayı görecek olan mahkeme, davacı tarafın talebinin görüşülmesinin birkaç gün alabileceğini belirterek yeni duruşma tarihini açıklamadı.