ChatGPT’den kilo vermek isteyenlere bir haftalık beslenme planı
SÖZCÜ, yapay zeka botu ChatGPT'ye "Kilo vermeye yardımcı olacak bir diyet planı önerir misin" diye sordu. ChatGPT, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için belirli bir rejim içeren ve ayrıntılı kalori dökümünün de olduğu şu diyet planını hazırladı:
Gün 1:
Kahvaltı:
Yulaf ezmesi (yarım su bardağı): 150-200 kalori
Az yağlı süt veya yoğurt (yarım su bardağı): 40-70 kalori
Taze çilek (yarım su bardağı): 25-30 kalori
Öğle Yemeği:
Izgara tavuk göğsü (100 gram): 165 kalori
Yeşil salata (1 su bardağı): 25-30 kalori
Zeytinyağı ve limon sosu (1 yemek kaşığı): 120 kalori
Ara Öğün:
Havuç sticks (1 orta boy havuç): 30-40 kalori
Humus (2 yemek kaşığı): 50-70 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara somon fileto (100 gram): 206 kalori
Buharda brokoli (1 su bardağı): 50-60 kalori
Bulgur pilavı (yarım su bardağı): 100-120 kalori
Ara Öğün:
Tam buğday kraker (4 adet): 80-100 kalori
Az yağlı lor peyniri (30 gram): 50-60 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 1050-1210 kalori
Gün 2:
Kahvaltı:
Yumurta beyazı omlet (2 yumurta beyazı): 50-70 kalori
Ispanak (1 su bardağı): 10-15 kalori
Domates (yarım orta boy domates): 15-20 kalori
Öğle Yemeği:
Tavuk göğsü salatası (100 gram): 120-150 kalori
Roka ve marul (1 su bardağı): 10-15 kalori
Balsamik sirke (1 yemek kaşığı): 15 kalori
Ara Öğün:
Muz (1 orta boy muz): 90-100 kalori
Badem (10 adet): 60-80 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara hindi göğsü (100 gram): 125 kalori
Fırında patates (1 küçük boy): 130-150 kalori
Yeşil fasulye (1 su bardağı): 30-40 kalori
Ara Öğün:
Mısır cipsi (15 adet): 100-120 kalori
Salsa sos (2 yemek kaşığı): 20-30 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 930-1050 kalori
Gün 3:
Kahvaltı:
Tam buğday ekmeği (1 dilim): 80-100 kalori
Yer fıstığı ezmesi (1 yemek kaşığı): 90-100 kalori
Muz dilimleri (yarım orta boy muz): 45-60 kalori
Öğle Yemeği:
Ton balıklı yeşil salata (1 kutu ton balığı suyu): 120-150 kalori
Karışık yeşillik (1 su bardağı): 10-15 kalori
Zeytinyağı ve limon sosu (1 yemek kaşığı): 120 kalori
Ara Öğün:
Çeri domates (10 adet): 30-40 kalori
Az yağlı mozzarella peyniri (30 gram): 50-60 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara hindi biftek (100 gram): 140-160 kalori
Izgara sebzeler (biber, kabak, patlıcan vb.) (1 su bardağı): 70-90 kalori
Kepekli makarna (yarım su bardağı): 100-120 kalori
Ara Öğün:
Elma (1 orta boy elma): 80-100 kalori
Az yağlı yoğurt (yarım su bardağı): 50-70 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 935-1085 kalori
Gün 4:
Kahvaltı:
Yulaf ezmesi (yarım su bardağı): 150-200 kalori
Az yağlı süt veya yoğurt (yarım su bardağı): 40-70 kalori
Ahududu (yarım su bardağı): 30-40 kalori
Öğle Yemeği:
Izgara tavuk göğsü (100 gram): 165 kalori
Karışık yeşillik (1 su bardağı): 10-15 kalori
Nar ekşili sos (1 yemek kaşığı): 30 kalori
Ara Öğün:
Karpuz dilimleri (1 su bardağı): 45-60 kalori
Lor peyniri (30 gram): 40-50 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara somon fileto (100 gram): 206 kalori
Buharda brokoli (1 su bardağı): 50-60 kalori
Bulgur pilavı (yarım su bardağı): 100-120 kalori
Ara Öğün:
Tam buğday kraker (4 adet): 80-100 kalori
Az yağlı lor peyniri (30 gram): 50-60 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 936-1096 kalori
Gün 5:
Kahvaltı:
Tam buğday ekmeği (1 dilim): 80-100 kalori
Avokado dilimleri (yarım avokado): 120-150 kalori
Domates dilimleri (yarım orta boy domates): 15-20 kalori
Öğle Yemeği:
Izgara tavuk salatası (100 gram): 120-150 kalori
Marul ve roka (1 su bardağı): 10-15 kalori
Limon sosu (1 yemek kaşığı): 10 kalori
Ara Öğün:
Portakal (1 orta boy portakal): 60-80 kalori
Yaban mersini (yarım su bardağı): 40-50 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara hindi göğsü (100 gram): 125 kalori
Buharda brokoli (1 su bardağı): 50-60 kalori
Quinoa pilavı (yarım su bardağı): 100-120 kalori
Ara Öğün:
Bütün buğday krakerler (6 adet): 120-140 kalori
Humus (2 yemek kaşığı): 50-70 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 840-990 kalori
Gün 6:
Kahvaltı:
Yumurta beyazı omlet (2 yumurta beyazı): 50-70 kalori
Ispanak (1 su bardağı): 10-15 kalori
Çeri domates (10 adet): 30-40 kalori
Öğle Yemeği:
Ton balıklı yeşil salata (1 kutu ton balığı suyu): 120-150 kalori
Karışık yeşillik (1 su bardağı): 10-15 kalori
Zeytinyağı ve limon sosu (1 yemek kaşığı): 120 kalori
Ara Öğün:
Muz (1 orta boy muz): 90-100 kalori
Badem (10 adet): 60-80 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara hindi biftek (100 gram): 140-160 kalori
Izgara sebzeler (biber, kabak, patlıcan vb.) (1 su bardağı): 70-90 kalori
Kepekli makarna (yarım su bardağı): 100-120 kalori
Ara Öğün:
Elma (1 orta boy elma): 80-100 kalori
Az yağlı yoğurt (yarım su bardağı): 50-70 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 850-990 kalori
Gün 7:
Kahvaltı:
Yulaf ezmesi (yarım su bardağı): 150-200 kalori
Az yağlı süt veya yoğurt (yarım su bardağı): 40-70 kalori
Ahududu (yarım su bardağı): 30-40 kalori
Öğle Yemeği:
Izgara tavuk göğsü (100 gram): 165 kalori
Karışık yeşillik (1 su bardağı): 10-15 kalori
Nar ekşili sos (1 yemek kaşığı): 30 kalori
Ara Öğün:
Karpuz dilimleri (1 su bardağı): 45-60 kalori
Lor peyniri (30 gram): 40-50 kalori
Akşam Yemeği:
Izgara somon fileto (100 gram): 206 kalori
Buharda brokoli (1 su bardağı): 50-60 kalori
Bulgur pilavı (yarım su bardağı): 100-120 kalori
Ara Öğün:
Tam buğday kraker (4 adet): 80-100 kalori
Az yağlı lor peyniri (30 gram): 50-60 kalori
Toplam Yaklaşık Kalori: 936-1096 kalori
ChatGPT’nin notu: Bu örnek bir diyet planıdır ve bireysel ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve sağlık durumunuza göre değişiklik gösterebilir. Kalori miktarını ve besin dengesini ayarlamak için bir beslenme uzmanıyla görüşmek önemlidir.