Cinsel organ eğriliğinden şikayetçi milyonlarca erkek sessiz kalıyor

Teksaslı bir ürolog, ABD'de milyonlarca erkeğin cinsel organlarının kavisli olmasından muzdarip olduğunu, ancak toplumda damgalanma şüphesiyle yardım istemekten utandıkları konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Bir erkek cinsel olarak uyarıldığında damarlara giden kan akışı artar ve penisin sert ve düz bir hale gelmesine neden olur.

Bununla birlikte, penis eğriliği (peyronie) hastalığında, organ sertleştiğinde ilgili bölge gerilmez, bu da şeklinin bozulmasına ve muhtemelen ağrılı hale gelmesine neden olur.

Baylor Tıp Fakültesi’nden Dr. Mohit Khera, Daily Mail’de yer alan habere göre, ABD’deki erkeklerin %7 ila %9’unun bu hastalığa sahip olduğunu tahmin ediyor. Bununla birlikte, istatistikler, birçok erkek aşağılanma faktörü nedeniyle durumu bildirmeyi reddettiği için bu sayının 100’de yalnızca 1 civarında olduğunu gösteriyor.

ORTALAMA YAŞ 57

Hastalığın nedenleri tam olarak anlaşılmasa da, genellikle kişinin seks, mastürbasyon, spor esnasında veya kaza yoluyla yaralanmasından kaynaklanır. Bu hastalık aşırı ağrı, iktidarsızlık ve cinsel ilişkiye girememeyi de beraberinde getirir.

Bazı durumlarda, bu çarpık penis zamanla kademeli olarak gelişir ve hastalık insanlar yaşlandıkça daha yaygın hale gelir. Khera’ya göre ortalama başlangıç yaşı 57’dir.

Khera, “Bununla ilgili sorun, yaşam kaliteleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıdır. Hastalığı olan hastalar gerçekten depresyondan muzdariptir. Bir şekil bozukluğu varmış gibi hissediyorlar. Araştırmalar, çok sessiz olduklarını ve asla tedavi yoluna başvurmadıklarını gösteriyor” dedi.

Journal of Men’s Health”te 2021 yılında yapılan bir araştırma, penis eğriliği hastalarının %27’sinin klinik depresyon yaşadığını ortaya koydu.

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