Çocukları okuldaki enfeksiyonlardan nasıl koruruz?

Okul döneminde özellikle grip, Beta, El-Ayak-Ağız hastalığı, Covid-19 ve kızamık vakalarında artış gözlenebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Bulut, bu enfeksiyonlardan korunmada en etkili yolun ‘güçlü bir bağışıklık’ olduğunu hatırlattı.

Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonların artış göstereceği bir dönem başlıyor. Ani hava değişiklikleri birçok hastalığa zemin hazırlarken; okul, alışveriş merkezi ve toplu ofisler gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması da hastalıkların daha hızlı yayılmasına ortam oluşturuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Bulut, çocukların işte bu enfeksiyonlardan korunması ya da yakalandıklarında hastalığı hafif atlatabilmeleri için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

Beslenmede bu önerileri atlamayın



Çocuk gelişiminde genel olarak her konuda denge çok önemli. Özellikle her besin grubundan dengeli bir şekilde beslenmeyi sağlamak gerekir. Haftada 2 kez balık tüketimi ve günlük yumurta, peynir, et grubu tüketimi gereklidir. Meyve ve sebze tüketimi, lif açısından zengin beslenme ve yeterli su tüketimi de ihmal edilmemelidir. İlköğretim çağında günde 1.5-2 litre, sonrasında ise 2-2.5 litre su tüketimi gerekir. Çocukların sevmediği ve tercih etmediği besinleri farklı formlarda ve çeşitlerde tekrar tekrar denemek altın anahtardır. Bazen sevmedikleri bir besin grubunu hayatlarına dahil etmek için çok sayıda deneme yapmak gerekebilir. Örneğin kabağı sevmiyorsa mücver, peynir sevmiyorsa omlet, yumurta sevmiyorsa krep yapılabilir. Eğer vitamin eksikliği varsa uygun tedaviyle doktor kontrolünde destek verilebilir.

Hastayken okula göndermeyin

Şikayetlerin en aktif olduğu ateşli dönemde mevcut enfeksiyonun bulaştırıcılığı yüksek olduğu için çocukların evde takip altında bu dönemi dinlenerek geçirmesi gerekir. Ancak enfeksiyonun tipine, şikayete göre izole olması gereken süre ve okula gidebilme durumu doktor tavsiyesiyle belirlenmelidir. Çocuk okula gönderildiğinde ise maske kullanması önerilir. Bu bulaştırıcılığı azaltan en etkili önlemdir.

Okulun ilk yılları daha riskli

Okulun ilk yılları sık tekrarlayan öksürük, burun akıntısı ve ateş ile geçer. Bunlar çoğunlukla beklenen bir durumdur. Dış dünyada çocukların tanışması gereken birçok mikroorganizma bulunmaktadır. Yani bağışıklık sistemlerinin olgunlaşması için bir noktaya kadar normal ve gerekli olan bir dönemdir. Önemli olan bu enfeksiyonları hafif belirtilerle ilerleyici olmadan az hasarla atlatabilmektir. Bunun için de güçlü bir bağışıklık çok önemlidir.

Nelere dikkat edilmeli?

Hastalıkları sıfırlamak mümkün değil. Ancak enfeksiyonlardan güçlü bir bağışıklıkla korunmak ve hastalıkları hafif atlatmak önemlidir. Bunları sağlamak için dengeli beslenme, düzenli uyku, hijyen, çocuğun yaşına göre uygun aralıklarla muayene, vitamin ve kan düzeylerinin takibi çok önemli. Sık el yıkama, ağız hijyeni, burun temizliği, tuvalet hijyeni gibi konularda çocuklara küçük yaştan itibaren alışkanlık kazandırılmalı. Olmazsa olmazlardan biri de; koruyucu olarak aşılarının da yaşına uygun şekilde tamamlanmış olmasıdır. Çocukluk çağı aşıları konusunda aşı takvimine uyumun sağlanması gerekir.