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Doktorlar endişeli: E-sigara çocukları hasta ediyor

Sağlık uzmanları, çocuklar arasında elektronik sigara kullanımındaki artışın "rahatsız edici" boyutlara ulaştığı konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:43 - 06 Haziran 2023 Güncellenme:
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Doktorlar endişeli: E-sigara çocukları hasta ediyor

Dünyanın dört bir yanından e-sigaraların tamamen yasaklanması çağrıları yapılırken doktorlar da artık çocukların elektronik sigaranın neden olduğu solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.

İngiltere’deki Royal College of Pediatrics and Child Health’in (RCPCH) politikadan sorumlu başkan yardımcısı Dr. Michael McKean, yüksek dozda nikotin içeren aletlerin, “gelişiminin erken aşamalarındaki” çocuklarda “bağımlılık haline geldiğini” söyledi.

Cihazların nefes darlığı, göğüs ağrısı, akciğer iltihabı ve ciddi vakalarda solunum yetmezliği gibi problemlere neden olduğu biliniyor.

Çağrı, RCPCH’nin bugün tüm tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanması çağrısında bulunduğu ve “gençlerin elektronik sigara kullanmasının hızla bir salgın haline geldiği” uyarısıyla geldi.

Dr. McKean ayrıca, yüksek dozda nikotin içeren ve çocukları gelişimlerinin erken bir aşamasında bir maddeye bağımlı hale getiren elektronik sigaralar görmekten dolayı endişe duyduklarını da ekledi.

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