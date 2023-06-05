Doktorlar şaştı kaldı: 5 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan olay tıp literatürüne girerek şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Ohio’da karın ağrısı, mide krampı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk bilim dünyasını şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan çocuğu inceleyen doktorlar, röntgen sonuçlarını görünce adeta neye uğradıklarını şaşırdı.

Tıp literatürüne giren ve ABD başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşlarında da geniş yer alan olayda röntgen sonuçlarını gören bilim insanları çocuğun midesinde bir öbek tespit etti. Daha detaylı inceleme yapılınca da bu büyük öbeğin çiğnenmiş sakız olduğu öğrenildi.

Çocuğa ve ebeveynlerine sorular soran doktorlar, küçük çocuğun anne ve babasına haber vermeden 40 şekersiz sakız çiğnediği ve bunları daha sonra yuttuğunu öğrendi.

Tıp dergisi JEM’de yayınlanan raporda, çocuğun boğazına metal bir tüp sokarak midesindeki sakızın toplandığı da belirtildi. Bu işlemi birçok kez tekrarlayarak yapan doktorlar, çocuğun boğazında bir ağrı meydana geldiğini de duyurdu. Bilim insanları ebeveynleri uyararak, “Çocuklarınızın ne yediğine dikkat edin. Yanlışlıkla bir sakız yutmak başka bir şey, fakat birçok sakız yutmak ise tehlikeli bir durum” dedi.

Yetkililer, çok fazla miktarda sakızın yutulmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini de belirtti.

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