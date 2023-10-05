Doktorlar şaştı kaldı: 80 yıl boyunca beyninde iğneyle yaşamış

80 yaşındaki bir kadının beyninde yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda iğne tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının beyninde yaklaşık 3 santimetre uzunluğundaki bir iğnenin tespit edilmesi tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.

Sakhalin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yapılan röntgen sonucunda kadının beyninin sol tarafında bir iğne tespit edildiği duyuruldu. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede iğnenin kadının doğumundan beri kafasında olduğu öğrenilirken, yetkililer, “Ebeveynlerinin kıtlık zamanında çocuklarını öldürmek için iğneyi sapladığını tahmin ediyoruz. Öldürme girişiminin başarısız olmasından sonra da unutmuşlar” dedi.

AMELİYATLA ALINMAYACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kıtlık zamanlarında yeni doğan çocukların kafalarına iğne sokularak öldürülmeleri yaygındı” denildi. Kadının tahminen 1943 yılında dünyaya geldiği de belirtildi.

Doktorlar hayatı boyunca hiç baş ağrısı çekmeyen kadının kafatasındaki iğneyi çıkarmayacaklarını çünkü olası bir cerrahi müdahalenin riskleri olduğunu duyurdu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya’nın güneydoğu sahilleri açıklarındaki bir ada olan Sakhalin’de yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor.

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