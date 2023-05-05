DSÖ duyurdu: Covid-19’un küresel acil durumu sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'un artık küresel sağlık açısından acil bir durum teşkil etmediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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2020 yılından beri tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hastalığı, 6.9 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş ve küresel ekonomide tahribat yaratmıştı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili, “Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim.”

“Bu nedenle, büyük bir umutla Covid-19’un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum. Ancak bu, Covid-19’un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, sadece her üç dakikada bir can aldı ve bunlar sadece bildiğimiz ölümler oldu.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, 30 Ocak 2020’de virüs en yüksek seviyesindeyken acil durum ilan etmişti.

Örgütün açıkladığı son verilere göre, virüse bağlı ölüm oranları Ocak 2021’de haftalık 100 binlerde iken sonrasında yavaşlayarak 24 Nisan haftasında 3.500’e geriledi.

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