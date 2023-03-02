DSÖ’den kolera çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera salgınıyla mücadele konusunda daha fazla yardım çağrısı yaptı.

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DSÖ yetkililerinden Patrick Otim, basına yaptığı açıklamada, kolera salgını tehlikesine dikkati çekti.

Afrika’nın bazı bölgelerinde yağışların devam etmesi nedeniyle kolera salgınının “hızlı bir şekilde patlama” riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Otim, salgınla mücadele için daha fazla yardım çağrısı yaptı.

“ÜLKELERİ DESTEKLEMELİYİZ”

Otim, salgının özellikle kirli sularla yayıldığı bilgisini paylaşarak, “Salgın çok fazla yayılmadan ülkeleri desteklememiz çok önemlidir.” dedi.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sayesinde yıllardır azalış gösteren kolera vakaları, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi nedenlerle yeniden artmaya başladı.

12 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

54 Afrika ülkesinin 12’sinde tespit edilen kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında Güney Afrika, Tanzanya, Zimbabve ve Mozambik bulunuyor. (AA)

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