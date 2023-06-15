Dünyanın en büyük böbrek taşı çıkarıldı: Portakal boyunda

Bir hastadan çıkarılan 13.372 santimetre uzunluğundaki ve 801 gramlık böbrek taşı tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Sri Lanka’da bir hastadan çıkarılan böbrek taşı gündem oldu…

1 Haziran’da Sri Lanka ordusunun bünyesinde görevli doktorların yaptığı ameliyat sonrasında ismi açıklanmayan hastadan çıkarılan böbrek taşının 13.3 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken 801 gram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı’nda daha önce çıkarılan en uzun böbrek taşının 13 santimetre uzunluğunda Hindistan’dan kayıtlara geçtiği belirtilirken en ağır böbrek taşı da 2008’de Pakistan’da çıkarılmış ve 620 gram olarak belirtilmişti.

Genetik ve çevresel faktörler sebebiyle ortaya çıkan böbrek taşları insanların genelde yüzde 10’unu etkiliyor. Bilim insanlarına göre bol su içmek ve sodyum seviyesini azaltmak bu riski azaltıyor.

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