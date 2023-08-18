Eris korkusu devam ederken Covid-19’un yeni varyantı 3 ülkede tespit edildi, her dört hastadan biri…

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını hortladı... Eris varyantı hızla yayılmayı sürdürürken, 3 ülkede daha önce hiç görülmeyen varyant tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra milyonlarca insanın ölümüne sebep olan ve milyarlarca insanı evlerine hapseden corona virüsü bitmek bilmiyor…

Corona virüsünün en yeni varyantlarından biri olan Eris varyantıyla ilgili endişeli bekleyiş devam ederken, bilim insanları İsrail, Danimarka ve ABD’de yeni mutasyonlar bulunduğunu duyurdu. Bilim insanları, bu varyantın çok fazla mutasyona uğradığını ve değiştiğini belirtti.



Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bu yeni corona virüsü varyantının salgının artmasına sebebiyet verebileceğini söyledi. DSÖ’nün Covid-19 Müdahale Ekibi’nin lideri Maria Van Kerkhove de henüz bu varyant hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarını söyledi.

Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü, “Henüz bu varyantın daha ağır bir hastalığa sebep olup olmadığına dair bir bulgu yok” açıklamasını yaptı.

ERİS KORKUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan ve son haftalarda vaka ve ölüm sayısının artmasına sebep olduğu iddia edilen Eris varyantıyla ilgili de açıklamalar geldi.

Burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi belirtileri olan Eris varyantı ile ilgili verileri paylaşan yetkililer İngiltere’de Covid-19 sebebiyle hastaneye gitme oranının geçen haftaya göre yüzde 14 arttığını ve ölüm oranının da yüzde 10 arttığını duyurdu.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ülkedeki her dört vakadan birinin Eris vakası olduğu da kayıtlara geçti.

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