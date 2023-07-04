Fitness uzmanı yaşam koçu paylaştı: Daha uzun yaşamak için 10 ipucu

65 yaşındaki bir fitness uzmanı olan Wayne Leal, zamanı geri alıp daha uzun yaşamak için neler yapılması gerektiğini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Sun Health’e konuşan yaşam koçu ve fitness hocası Wayne Leal, 60 yaşın üstündeki kişilerin “toplum için bir yük” olarak görülmesi üzerine konuşarak bunun nasıl geri çevrilebileceğine dair bilgiler verdi.

Leal, “İnsanlar 45-50 yaşlarında kendilerini yaşlı hissetmeye başlıyor. O yaşta elde edeceklerini düşündüklerinin aksine, başardıklarından dolayı hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Bu da insanları psikolojik olarak etkiliyor” dedi.

Orta yaşlarınızı nasıl uzatabileceğinize ve en iyi şekilde değerlendirebileceğinize odaklanan yeni kitabı “Meta-Age”de bunun nasıl mümkün olduğunu açıklıyor.

İşte yaşam koçunun daha uzun yaşamak için verdiği 10 ipucu…

1. SIKMA

Kavanoz açmak veya alışveriş poşetlerini taşımak gibi kavrama gücünü kullanan günlük hareketler öneren Leal, elleri ve bilekleri güçlendirmek için bir tenis topu sıkmayı da söylüyor. Çalışmalar zayıf bir el tutuşunun bunama, kalp hastalığı ve kanserle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

2. DERİN NEFES AL

Yoga eğitmeni Leal, hastalarında sırt ve diz ağrısını iyileştirmeye yardımcı olmak için nefes egzersizi kullanıyor.

Fiziksel ve duygusal acı birbirine bağlıdır ve devam eden ağrı stres seviyenizi artırabilir. Dörde kadar sayıp nefes alın, dörde kadar tutun ve dörde kadar verin, kronik ağrıyı daha başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Stres insanları yaşlandırır. Leal, “Stresi kontrol edebilirsek, daha uzun yaşarız.” diyor.

3. GÜNEŞ IŞIĞI VİTAMİNİ

Osteoropoz, Birleşik Krallık’ta her yıl yarım milyon kemiğin kırılmasına neden olur. Leal, “Yaşlanma sürecinin doğal bir parçası ve menopoz sırasında östrojen düşmesi nedeniyle kadınlarda daha yaygın. Ama önlenebilir. Sağlıklı bir diyet yapın, içkiyi azaltın ve ağırlığa dayalı egzersiz yapın.” diyor.

4. SIÇRAMA

Leal, yaşlandıkça eklem dostu egzersizler yapmanız gerektiğini söylüyor: “Her zaman bir mini tramboline yatırım yapmanızı öneririm. Yirmi dakika zıplamak, bir saatlik koşuya eşdeğerdir ve sert bir zeminde çalışmaktan daha iyidir.”

5. FLAMINGO DURUŞU

Brezilyalı uzmanlar, altmışlı yaşlarınızdayken tek ayak üzerinde duramazsanız, erken ölme olasılığınızın iki kat daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Leal da, “Bulaşıkları yıkarken veya dişlerinizi fırçalarken tek ayak üzerinde durmayı deneyin. Dengeleme, ayaklarınızın üzerinde sabit durmanıza yardımcı olan dengeleyici kasları çalıştırır.” diyor.

6. BEL ÇEVRESİ

Orta yaşta, erkeklerin bel çevresi kalınlaşır ve kadınlar bu ağırlığı göbek, popo ve kalçalarda taşıma eğilimindedir.

Leal, “Kilomuz, uygun egzersiz ve dengeli beslenmenin doğal bir sonucu olarak kontrol altında tutulacak. Yatmadan en az üç saat önce ağır şeyler yemekten kaçının.” diyor.

7. EGZERSİZ

Egzersiz yapma alışkanlığı oluşturmak için Leal, kolay bulduğunuz bir yöntem kullanarak her güne 20 squat ve 20 şınav ile başlamanızı öneriyor.

Leal, “Kendinize dört hafta verin. Dişlerinizi fırçalamak gibi bunu her gün yapabildiğinizde, bu bir alışkanlık haline gelir ve ilerlemek ve daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz.” diye ekliyor.

8. YÜZMEK

Suda egzersiz yapmak, vücudunuz ve eklemleriniz üzerindeki baskıyı azaltırken, kaslarınızı da aynı derecede, hatta daha fazla çalıştırır.

Leal, “Yerel havuzunuzda bir su aerobiği seansı deneyin. Su havadan daha yoğundur ve 20 kata kadar daha fazla dirence sahiptir. Etrafınızda ağırlıklar varmış gibi olur. Kalori yakmanıza yardımcı olması için direnç egzersizlerine ihtiyacınız var.” diyor.

9. OTURUP KALKMA

Kanepeden kalkarken inliyor musunuz? Leal, bunun zayıf hareketliliğin bir göstergesi olduğunu ve ellerinizi kullanmadan kalkıp oturmak için kendinize meydan okumanız gerektiğini söylüyor.

Leal, “Bu, baldırlarınızı, üst baldırlarınızı, kalça kaslarınızı ve kalça ve omurganızdaki kemikleri hedef alan harika bir fonksiyonel egzersizdir; osteoporozu olan kişiler için, özellikle de kalça kemiği yoğunluğuyla ilgilenenler için harika bir egzersizdir.” diyor.

10. MEYVE ŞEKERİ

Şeker kilo, diş sağlığı ve diyabet riskine zararlıdır. Aynı zamanda bizi iyi hissettirdiği için bağımlılık yapar.

Leal, “Şeker yüksekliğinin bende her zaman fazla şeker istememe neden olduğunu fark ettiğimde bıraktım. Çikolata yerine artık meyve ve kuruyemiş bir numaralı atıştırmalığım.

“Meyvede fruktoz şeklinde şeker bulunurken, ilave şekerle karşılaştırıldığında hiç kalır. Çikolata yiyorum ama bitter çikolataya geçtim ve sadece damak tadıma yetecek kadar var, bütün bir paket değil.” dedi.

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