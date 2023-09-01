Giden gidene…

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Yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) 'iyi hal belgesi' almak için başvuranların sayısı 8 ayda bin 964 oldu.

Latif SANSÜR

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Sağlıkta şiddet, bir türlü düzeltilmeyen çalışma koşulları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yurt dışına gitmek isteyen hekimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türk Tabipleri Birliği, ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının ağustos ayında ilk defa 300 sınırını aşarak 315 olduğunu açıkladı. 2023’ün ilk 8 ayında büyük bölümünü uzman hekimlerin oluşturduğu bin 964 hekim iyi hal belgesi aldı.

“EMEK BİZİM SÖZ BİZİM ZAMANI”

TTB'nin resmi sosyal medya hesabından, gitmek isteyen hekim sayısındaki artışa dikkat çekilerek, “İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha ‘Emek bizim söz bizim' deme zamanı” paylaşımı yapıldı.