Hastanedeki o görüntülere soruşturma

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde acil servise getirdiği hastasına iki saate yakın müdahale edilmemesine isyan eden vatandaş, yaşadıklarını videoya kaydederek sosyal medyada yayınladı. PAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı paylaşımın ardından soruşturma başlattı.

Selami AYDIN

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Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri acil servisinde hastaların bekletilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra soruşturma başlatıldı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Düşme sonucu elini kıran 70 yaşındaki bir yakınını hastaneye getiren vatandaş, acil kayıt işlemi yaptıktan sonra yaklaşık iki saat bekletildiğini ve hastaya müdahale edilmediğini savundu.

‘VİDEO ÇEKTİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI'

Yaşadıklarını bir videoya kaydeden vatandaş; “Bu sıkıntılara çözüm bulunsun. Üniversitede yürütmede ve denetlemede ciddi sıkıntı var. Hastamız araçtan inerken kaldırıma düştü. Kırık şüphesi var. Bir saat 40 dakikadır burada bekliyoruz. Nasıl bir sistemse önce kağıt dolduruyorsunuz, bekleme salonunda bekletiyorlar daha sonra işlem yapılıyor. Bu doğru mu değil mi?” diye sordu.

Bekleme salonunun görüntülerini de paylaşan vatandaş diğer hasta ve hasta yakınlarına “Bir saatten aşağı bekleyen var mı?” şeklinde soru yönelterek şu ifadeleri kullandı:

*Herkes burada bekliyor. Bu insanlar acile geliyor. Böyle bir sistem varsa biz bu sisteme karşıyız”… Daha sonra kayıt evraklarının görüntülerini paylaşan vatandaş görevliler tarafından video çekmemesi konusunda uyarıldı.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

SÖZCÜ'nün ulaştığı vatandaş; “Hasta götürdük, iki saat boyunca beklettiler. İki saate yakın içeriden çağırmalarını bekledik. O sırada hastamız ağrıdan duramıyordu. Tepki gösterdikten sonra işlemler başlatıldı. Bu bekleme odasından iki tane var her ikisi de dolu” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra PAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın da harekete geçtiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak detaylı bir soruşturma yürüten dekanlığın acil servisin güvenliği, hastalara geç bakılması, personelin verimliliği ve özellikle acil servisteki sistem üzerine inceleme gerçekleştirdiği kaydedildi.

SÖZCÜ'nün ulaştığı yetkililer hastalara geç bakılmasına neden olan sistemin tamamen değiştirilmesinin planlandığı, tüm tedbirlerin alınarak benzer durumun bir daha oluşmaması için çalışma başlatıldığını kaydetti.