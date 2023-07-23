İki ayda sigarayı bıraktırıyor… İlaç için onay bekleniyor

Yeni bir araştırmaya göre, Doğu Asya ağaçlarından yapılan bir ilaç, sigara içenlerin üçte birinin yalnızca iki ay sonra sigarayı bırakmasına yardımcı olabiliyor.

Sozcu.com.tr

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Günlük bir tablet olan Cytisinicline’ın en az beş buçuk ay sigaradan uzak tuttuğu bulundu. Onaylanması halinde ilaç şu anda Birleşik Krallık’ta mevcut olan tek sigarayı bırakma ilacı olacak.

İlacın özellikle de sigara bırakmaya yardımcı olan e-sigaraların güvenliğinden endişe edildiği dönemde gelmesi dikkat çekti. Geçen hafta, tüm yerel meclisleri temsil eden Yerel Yönetim Derneği, gençlere zarar verdiğini söyleyerek tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 6,6 milyon Britanyalı sigara içiyor. Hatta bu yüzden 2019’da Hükümet, İngiltere’yi 2030 yılına kadar sigarasız hale getirme planlarını duyurdu, ancak henüz etkili bir sigara bırakma yöntemi olmadığı için Birleşik Krallık’ın hedefi tutturmasının pek olası olmadığı belirtiliyor.

Cytisinicline, Doğu Avrupa ülkelerinde 1980’lerden beri sigarayı bırakma yardımcısı olarak kullanılıyor. İlaç, Doğu Asya’ya özgü çiçekli bir bitki olan Altın Yağmur ağaçlarından yapılmış ve beynin nikotine yanıt veren reseptör hücrelerine müdahale ederek, sigara içme isteğini azaltıyor.

Yapılan yeni çalışmada da ilaç, sigarayı bırakmak isteyen 810 sigara içicisi üzerinde test edildi. Gönüllüler günde üç kez 3 mg’lık bir tablet aldı. Bir grup hapı altı hafta alırken, bir diğeri 12 hafta aldı. Altı haftalık programdakilerin dörtte biri sigarayı tamamen bıraktı.

North West London Integrated Care Board’da solunum yolu eczacısı Darush Attah-Zadeh de ilacın, tütün bağımlılığını tedavi etmek için önemli bir tedavi seçeneği olduğunu söyledi.

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