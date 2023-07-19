İklim değişikliğiyle ortaya çıkan hastalık tüm sahilleri sardı

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava, hastalıkları da tetikledi. Özellikle sahillerdeki bazı zehirli alglerin ciğerlere saldırarak insanları hasta etmesi dikkat çekti. Hastalığın belirtileri COVID-19 ile benzer özellikler taşırken yetkililer, deniz tatili planlayanları uyardı.

Sozcu.com.tr

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Küresel ısınma, etkisini artırarak dünya üzerindeki yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Son günlerde Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası, etkili olduğu bölgelerdeki insanları zor durumda bırakırken, şimdi de uzmanlardan hastalık uyarısı geldi.

Uzmanlara göre; küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen sıcaklıklar, zehirli gazlar yayarak COVID-19 benzeri belirtilerin görülmesine neden olan bir mikroalgin yayılmasından sorumlu. Özellikle de Avrupa’daki yükselen sıcaklıklar, Ostreopsis olarak adlandırılan ve gaz salan mikroalglerin büyüme hızında bir artışa neden oldu.

Mikroalglerin yaydığı gaz ile temas edenlerde ise grip benzeri belirtilerin görüldüğü gözlemlendi. Ostreopis kuma ve kayalara tutunur ve şu anda İspanya’nın hemen hemen tüm sahillerinde bulunuyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Sorun, ilk olarak, İspanya kıyılarının kuzeyindeki Biartitz’deki Fransız yetkililer tarafından bildirildi.

Fransa’da Ulusal Gıda Sağlığı ve Çevre Güvenlik Ajansı (ANSES), plaja gelen kişilerin tümünün gözlerinde enfeksiyon ile beraber yorgunluk ve mide bulantısı görüldüğünü belirtti.

Ve 2021’den bu yana Fransız yetkililer, bu mikroalglerden kaynaklı yaklaşık bin vaka bildirdi.

İspanya’daki Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden (ICM-CSIC) bir alg uzmanı olan Dr. Magda Vila ise yerel basına yaptığı açıklamada, bu algleri solumanın boğaz ağrısı, hapşırma ve ateş gibi grip benzeri semptomlara neden olabileceğini söyledi.

PLAJLAR KAPATILABİLİR

Dr Elisa Berdalet’e göre ise iklim değişikliğinin ürettiği daha sıcak, yarı tropikal denizlerin mikroalglerin oluşması için üreme alanları.

Uzmanlar, bu sorun nedeniyle tüm plajların zorunlu olarak kapatılabileceği konusunda uyarıyor.

ANSES sözcüsü Carole Catastini, “Solunum sorunu olan kişilerde semptom görülme riski daha fazla. Ostreopsis çiçek açarken kıyıdan uzak durmak zorundalar” dedi.

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