İzinsiz tıbbi geçmiş sorgulaması yapan doktora 3 yıl 9 ay hapis

İstanbul Büyükada'daki aile sağlık ocağında görevli doktor A.K.Ö., diğer doktor ve hemşireler ile kayıtlı olmayan onlarca hastanın tıbbi geçmişine bakıp, ilaç geçmişlerini incelediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca A.K.Ö. hakkında düzenlenen raporda sanığın 168 kişiye ait sistem sorgusunda 59 kişinin 2015 tarihinden başlayan sorgu tarihinde hiçbir şekilde sanığa muayene olmadıkları belirlendi.

25 kişinin sanığa kayıtlı hasta olmadığı, yine 15 kişinin ise sorgu tarihinden sanık A.K.Ö.’nün sözleşmesinin askıda olduğu 23 Ocak 2017- 24 Mart 2027 tarihleri arasında mesai sonrasında yapıldığı tespit edildi.

“BU KIZI İŞTEN ATACAĞIM”

A.K.Ö.’nün yanında hemşire olarak çalışan C.A., kayıtlarına bakarak kullandığı ilaçların gördükten sonra “Bu kızın psikolojisi bozuk. Sistemden baktım antidepresan kullanıyor. Bu kızı işten atacağım” dediğini öne sürdü.

Mahkeme A.K.Ö.’ye “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kamu görevlisi olan sanığın görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak suçu işlediği gerekçesiyle cezasında artırım yaparak 3 yıl hapis cezasına karar verdi. Suçun zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezasında artırım uygulayarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini gözeterek cezasında indirim uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi.

Mahkeme sanık hakkında TCK’nın 53/2 maddesi gereğince işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kamu görevinden yoksun bırakılmasına da hükmetti. (DHA)

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