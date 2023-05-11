Kadın ve erkek kısırlığında çığır açacak bir yöntem

Çocuk sahibi olamayan kadın ve erkekler için tüp bebek tedavisinde umut veren yöntemlere yenileri ekleniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, ‘‘PRP ve kök hücre tedavisinin ardından eksozom adlı yöntemle de yumurta ve sperm güçlendirilip, gençleştirilebiliyor’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bilim dünyası, küresel sağlık sorunu haline gelen kısırlığa karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tüp bebek tedavisinde PRP ile hız kazanan ve kök hücre çalışmalarıyla desteklenen gelişmelere ‘‘Eksozom'' yöntemi de eklendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, bu yöntemin hem kadın hem de erkek kısırlığına karşı etkili çözüm yollarından biri olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Nasıl anlaşılır?

Eğer korunmasız birlikteliğe rağmen bir yıl boyunca çocuk sahibi olamadıysanız kısırlık durumu söz konusu olabilir. Kadın kısırlığında yumurtalık rezervinin düşüklüğü göz önünde bulundurulacağından yumurta rezervi testi yani AMH testi ve adetin ilk günü ultrason incelemesi yapılır.

Yumurta rezervi neden azalır?

Bir kadının yumurtalıklarındaki yumurta sayısı ve kalitesi, yumurta rezervi olarak adlandırılır. İleri yaş, menopoz, erken menopoz, kistlerin çıkarıldığı yumurtalık operasyonları, endometriozis (çikolata kisti), kemoterapi ya da radyoterapi yumurtalık rezervini ciddi şekilde etkiler ve azalmasına neden olur. Bazı genetik hastalıklar da yumurtalık rezervini azaltır. Dünyadaki verilere göre 35 yaşından sonra yumurta rezervinde azalma yaşanmaktadır. Yani kadınlardaki yumurta sayısının azalması hatta daha önemlisi yumurta kalitesindeki problemler artık daha erken yaşlara doğru gerilemiştir.

Genç yaşta yumurta azlığının çaresi var

Tüp bebek tedavisinde Japonlar'ın uyguladığı IVA yöntemi, PRP ve kök hücre çalışmaları genç yaşta yumurtası az olan kadınlar için önemli gelişmelerdir. Kök hücre çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nın kök hücre komisyonundan alınan izinle yapılabilir. Çiftlerin Sağlık Bakanlığı iznine mutlaka dikkat etmeleri gerekir.

Menopozda gebelik mümkün

Kadınlarda yumurta elde etmek için PRP, kök hücre ve Eksozom olmak üzere üç yöntem yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Hastalarımızda geçmişte 43 yaşından sonra nadiren gebelik görürken bugün PRP ve kök hücre yöntemleri sayesinde de 46-47 yaşında doğum yapmış gebelerimiz var. Yeni nesil hücresel tedavilerden biri olan Eksozom'u ise 4 aydır uyguluyoruz. Tüm hücreler tarafından salınan eksozomların vücuttaki gençleşmeye yardımcı olmada çok güçlü olduğu görülmüştür. Yumurtalıkları gençleştirip, kuvvetlendirmede de etkisi büyüktür. Çok yakın zamanda belki rahim ya da diğer organlar için de etkili olacaktır.

Spermi olmayan erkekler de baba olabiliyor

Amacımız; kadın yumurtalarının sayısını çoğaltmak ve gençleştirmek. Sperm için de geçerli bu… Yumurtadaki işlemi testislere de uygulamak istedik. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda; daha önce mikro TESE yapılmış, sperm bulunamamış erkek hastalarda yaklaşık yüzde 45 oranında sperm bulundu. Testislere uygulanan PRP ve Eksozom yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Eksozomlarla tedavi; erkek kısırlığında da çok büyük bir gelişme.