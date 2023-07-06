Kanada’daki yüzlerce kişiyi etkileyen gizemli beyin hastalığı endişe yarattı

Kanada'nın New Brunswick eyaletinde, gizemli ve potansiyel olarak ölümcül bir beyin hastalığından etkilenen insanların sayısı artmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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2015 yılında küçük bir hasta grubunda görülen halüsinasyonlar, kas erimesi, görme sorunları, hafıza kaybı ve anormal hareketler gibi nörolojik semptomlar, nihayetinde 48 vakaya ulaştı.

Ancak bazı sağlık uzmanları ve yerel sakinler, bu durumdaki insan sayısının çok daha fazla olduğunu ve 200’ü geçebileceğini söylüyor.

Ek olarak, bu vakaların alışılmadık bir kısmı, tipik olarak bunama benzeri semptomlar veya diğer nörolojik problemlerin belirtilerini göstermeyen gençlerde görülüyor.

Nörolog Dr. Alier Marrero, 30 Ocak 2023’te New Brunswick’in baş sağlık görevlisine ve baş federal halk sağlığı görevlisine yazdığı bir mektupta, “Genç ve erken başlangıçlı nörolojik sendromların sayısındaki artıştan özellikle endişe duyuyorum.”

“Geçen yıl boyunca 17 ile 80 yaşları arasında 147 vakayı takip ettim. Bunlardan 57’si erken başlangıçlı vakalar ve 41’i genç başlangıçlı vakalar” dedi.

Daily Mail’in bildirdiğine göre, 2021 itibariyle gizemli hastalığa atfedilen dokuz ölüm oldu. Ancak çevresel toksinleri bir neden olarak gören bir hükümet soruşturması, 2021’de aniden kapatıldı.

BÖCEK İLACINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Canadaland podcast’ine göre New Brunswick Halk Sağlığı devlet kurumu Şubat 2022’deki nihai raporunda aslında “nedeni bilinmeyen bir nörolojik sendrom kümesine dair hiçbir kanıt olmadığını” açıkladı.

Ancak Marrero ve hasta yakınları pes etmiyor ve birçoğu, hastalığın esasen kırsal ilde böcek ilacı kullanımıyla bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor.

Tarımda, ormancılık endüstrisinde ve evlerde kullanılan yabani ot öldürücülerde kullanılan bir herbisit olan glifosat özellikle ilgi odağı haline geldi.

Marrero, hastalar üzerinde yapılan son laboratuvar testlerinin glifosata ve herbisitlerle bağlantılı diğer bileşiklere “açık maruz kalma belirtileri” gösterdiği konusunda uyardı.

Glifosat, insanları hasta edebilen ve evcil hayvanlar da dahil olmak üzere hayvanları öldürebilen bir tür siyanobakteri olan mavi-yeşil alglerin çiçeklenmesini uyarabilen fosfor içerir.

Toronto Star’ın bildirdiğine göre, iddia sahipleri gerçek vaka sayısının en az 200 olduğu konusunda ısrar ediyor ve bazı hastalarda glifosat da dahil olmak üzere çoklu çevresel toksinler için ortalama sınırın 40 katına kadar daha yüksek seviyelerde çıkan pozitif testler olduğunu söylüyor.

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