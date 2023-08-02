Kanser tedavisinde çığır açan ilaç… Tüm tümörleri yok ediyor

Bilim insanları, tüm kanser tümörlerini öldürürken diğer hücreleri de zarar görmeden bırakan kanser ilacı yaptılar.

Sozcu.com.tr

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Çağımızın hastalığı olarak öne çıkan kanser için bilim insanları çalışmalarına devam ediyor. Kanserin teşhisinden tedavisine kadar hastalığın ölümcül etkisini azaltmaya çalışan bilim insanları, buldukları yeni ilaçla hastalığın tedavisinde önemli bir yol katediyorlar.

Bilim insanlarının buldukları ilaçtaki yeni molekül, çoğu kanserde bulunan ve tümörlerin vücutta büyümesine ve çoğalmasına yardımcı olan bir proteini hedefliyor.

İlaç, laboratuvarda meme, prostat, beyin, yumurtalık, rahim ağzı, cilt ve akciğer kanserinden türetilenler de dahil olmak üzere 70 farklı kanser hücresi üzerinde test edildi ve hepsine karşı etkili oldu. Hap, Amerika’nın en büyük kanser merkezlerinden biri olan Los Angeles’taki City of Hope Hastanesi’nin 20 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının doruk noktası.

Cell Chemical Biology dergisinde yayınlanan son çalışma kapsamında, yeni ilaç 70’den fazla kanser hücre dizisi ve kanser olmayan ancak kontrol olarak kullanılan birkaç normal insan hücresi üzerinde test edildi. Molekül, DNA’sı hasarlı hücrelerin bölünmesini engelleyerek ve hatalı DNA’nın replikasyonunu durdurarak kanser hücrelerini seçici bir şekilde öldürdü.

İlaç şu anda City of Hope’ta Faz 1 klinik denemesinde insanlar üzerinde test ediliyor.

City of Hope’un Moleküler Teşhis ve Deneysel Tedavi Departmanında profesör olan Dr Linda Malkas ekibe liderlik ediyor.

Dr Malkas, molekülün tümör büyümesini tek başına baskılayabildiği için şimdiye kadar elde edilen sonuçların umut verici olduğunu söyledi.

Malkas’ın bu yeni ilacı yapmasında ise 2005 yılında dokuz yaşında kanserden ölen Anna Olivia Healy ve babası önemli rol oynuyor. O sırada Dr Malkas meme kanserini araştırıyordu ama Anna’nın babası nöroblastoma hakkında bir şeyler yapıp yapamayacağını sordu ve laboratuvarına 25.000 dolarlık bir çek yazdı.

Dr Malkas şunları söyledi: “Hayatımı değiştiren an, bu yol ayrımı. O küçük kız için özel bir şey yapmak istediğimi biliyordum.”

Hatta ilaç bu olayın üzerine AOH1996 kod adını aldı.

Bir sonraki adım olarak, araştırmacılar insanlarda devam eden klinik deneyi daha da geliştirmek için etki mekanizmasını daha iyi anlamaya çalışacaklar.

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