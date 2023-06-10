Kızamık vakaları artmaya başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), kızamık vakalarının yükselişe geçtiğini belirterek, “Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde hastanelerde kızamık tanısı ile yatan çocukların sayısı arttı” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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TTB-AHEK son günlerde kızamık vakalarıyla ilgili olarak hastanelere başvuruların arttığına, kızamık vakalarının yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

AHEK İstanbul, başta olmak üzere ülke genelinde kızamık tanısı konan çocuk sayısında artışlar olduğuna dikkat çekerek, “Giderek artan aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığı, göçler ve düzensiz yerleşimler nedeniyle aşılama oranlarındaki düşüşler, kızamık vakalarının yükselişine neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde hastanelerde kızamık tanısı ile yatan çocukların sayısı arttı” bilgisini paylaştı.

“ÇOCUĞUNUZUN EKSİK AŞILARINI YAPTIRIN”

Anne babalara “Aşılama oranları düştükçe vakaların artması, salgın yaratması olağandır. 4 yaş ve okul çağı kızamık aşı oranları geçmiş yıllara göre düşmüştür. Aşılamanın başarılı olabilmesi için hedef nüfusun yüzde 93-95’sinin aşılanması gerekir. Çocuğunuzun eksik aşıları varsa, yaptırınız” çağrısı yapan AHEK, Aile Sağlığı Merkezlerinde aşıların ücretsiz olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanlığı'nın aşı reddi, aşı karşıtlığı ve zorunlu aşı kanunu tasarısı hakkında TTB ile ortaklaşa çalışmalara bir an önce başlaması da önerildi.