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Korkutan araştırma: Şeker hastaları katlanarak artacak

ABD'de yapılan bir araştırma, dünya genelinde diyabet hastalarının sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar seviyesini geçeceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:26 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Korkutan araştırma: Şeker hastaları katlanarak artacak

ABD’nin saygın üniversitelerinden Washington Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma uluslararası kamuoyunda büyük endişe yarattı…

Bilim insanları şu an dünya genelinde yaklaşık 529 milyon şeker hastasının bulunduğunu açıklarken, bu sayının 2050’yılında en az iki kat artacağını duyurdu.

Araştırma sonucunda 2050’de kötü beslenmenin ve hareketsizliğin bu denli artmasıyla birlikte şeker hastası sayısının 1.3 milyara  ulaşacağı aktarıldı. Bilim insanları, şeker hastalarının sayısının artmasının kalp rahatsızlığı ve inme riskini de artıracağını belirtti.

Uzmanlar, şeker hastalarının yüzde 96’sının tip 2 diyabet hastası olacağını da öngördü. Lancet isimli bilim dergisinde yayınlanan analizde, gelecek 30 yıl içerisinde her 10 kişiden birinde diyabet olacağı aktarıldı.

Araştırmada Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde en keskin artışlar yaşanacağı belirtilirken, toplumun yüzde 17’sinin şeker hastası olması öngörülüyor. Uzmanlar, yeni şeker hastası vakalarının yaklaşık yarısının obeziteyle ilişkili olacağını da duyururken, yaş, kötü beslenme ve hava kirliliğinin de durumu kötüleştiren diğer etkenler olduğunu açıkladı.

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