Korkutucu uyarı: Aşı yaptırmayanlar tecrite maruz kalabilir

Yapılan bir çalışmaya göre, çocuklar kızamık aşısı olmadıkları takdirde tam üç hafta sürecek bir tecritle karşı karşıya kalabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiliz yetkililer, kızamığa karşı koruma sağlayan iki doz aşıyı yaptırmayan öğrencilerin, üç hafta boyunca kendilerini tecrit etmeleri gerekebileceği konusunda uyardı.



Uzmanlar, okul çağındaki çocukların ebeveynlerine, çocuklarına her iki doz MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını kontrol etmeleri için mektuplar yayınladı.

Korunmasız olanlar, okullarındaki bir öğrencinin ölümcül enfeksiyona yakalanması durumunda, kendilerinin de hastalanmasını önlemek amacıyla 21 gün boyunca okuldan uzaklaştırılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum ise, Covid-19 pandemi sırasında aylarca derslerden uzaklaştırılan çocukların eğitimine yeni bir darbe daha gelmesi riskini taşıyor.

Bu tavsiye ilk olarak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından 2019’da yayınlandı, ancak kızamık vakalarındaki ani artış nedeniyle konseyler bunu tekrar ebeveynlere bildirdi.

Sağlıkçılar, aşı olmayan kişiler nedeniyle, bunun tüm toplumu etkileyebilecek bir salgın riski yaratabileceği konusunda uyardı.

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