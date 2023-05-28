Kronik hastalar için zaman daralıyor! Son tarih 30 Haziran

Sağlık Bakanlığı tarafından geçerlilik süresi uzatılmış ilaç kullanım raporlarını süresi 30 Haziran’da bitiyor.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Sağlık Bakanlığı tarafından geçerlilik süresi uzatılmış ilaç kullanım raporlarının sürelerinin 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlatan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Hastaların mağdur olmaması için Bakanlık tarafından kronik hastalık raporları için nasıl bir yöntem izleneceği yönünde açıklama bekleniyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı 15 Aralık 2022 tarihinde bir duyuru yayınlayarak bazı hayati öneme sahip ilaç raporlarının süresini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatmıştı. Bunun üzerine SGK da süreyi uzatarak kronik hastalığı olan vatandaşlara yardımcı oldu. Kronik hastalıkları nedeniyle kullanmış oldukları ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin rapor süreleri 30 Haziran'da bitiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saydan şunları söyledi:

SIKINTILAR YAŞANIYOR

– Yaşanan büyük deprem felaketi ve hastaların kalan kısa sürede raporlarını hızlı bir şekilde yenileyemeyecek olması göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Çünkü; raporlarını yenilemek isteyen hastalar, hastanelerden en erken 1.5-2 ay sonrasına randevu alabiliyorlar. İlgili uzman gerektiren ilaçların yazılması ve raporlarının çıkarılması konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor.

30 MİLYON CİVARINDA HASTA VAR

– Sağlık Bakanlığı'nın gerekli düzenlemeleri biran evvel yapması şart. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar.

Vatandaşlarımıza üzülerek bildirmek isteriz ki, Sağlık Bakanlığı ve SGK gerekli düzenlemeyi bir an önce yapmadığı takdirde süresi uzatılmış raporları ile 30 Haziran'dan itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçlarını yeterli sayıda ya da hiç alamayacaklar. Ülkemizde Kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon civarında hasta ve bu hastalara ait 80 milyon tekil rapor sistemlerde işlem görüyor. Zaten bu hastaların hepsinin hastanelere başvurması bile yeterince sıkıntı yaratacak ve hastanelerdeki yoğunluk başa çıkılmaz olacaktır.

Sendika olarak raporlu vatandaşlarımıza yaşanan bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bildirmek istiyor ve ilgili kurumların yani Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın son güne bırakmadan gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz.

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