Meme kanseri anne şüphelenilmesi gereken 3 semptomu açıkladı

Üçüncü evre meme kanseri teşhisi konan bekar bir anne, altı hafta boyunca görmezden geldiği ve ölümcül olabilecek semptomları ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Victoria eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Emma Gierschick, insanlara yardımcı olabileceğini inandığı meme kanseri yolculuğunu paylaştı.

Ağustos 2015’te duş alırken sol göğsünde “garip” bir yumru hisseden Gierschick, üç yaşındaki kızıyla meşgul olduğu için bu ilk semptomu başından savdı ve kısa sürede unuttu.

Ancak altı hafta sonra, çaba göstermeden 18 kilo verdiğinde ve koltuk altında “rastgele” bir kaşıntı hissettiğinde doktora gitmeye karar verdi. Kilo vermesi ve hissettiği kaşıntı da ikinci ve üçüncü semptomlar olarak kaydedildi.

Başlangıçta kokulu sabun veya deodorantlara alerjisi olduğuna inanıyordu, bu yüzden onları kullanmayı bıraktı ama kaşıntı yine de devam etti.

Sonunda doktora giden ve onun istediği testleri yaptıran kadındaki yumrunun meme kanseri olduğu tespit edildi. Kemoterapiye başlayan anne, birdenbire kelleşmesine kızının tepkisinden endişe duyduğu için birkaç renkli peruk satın aldı.

Kızı için yaşadığını ve mücadele ettiğini söyleyen kadının kanser tedavisinin tamamlanması tam 12 ay sürdü ve bazı kalıcı yan etkilere rağmen başarılı oldu.

​​Mart 2023’te onkoloğu iyileştiğini bildirdi ancak Gierschick şimdi tüm kadınları sağlıklarına dikkat etmeyi ve vücutlarında en ufak bir değişiklik hisseder hissetmez doktora gitmeyi tavsiye ediyor.



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